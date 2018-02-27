Güvenlikl görevlilerine Afed bilinci eğitimi

KOCAELİ AFAD’DAN
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, güvenlik görevlilerine yönelik afet farkındalık eğitimlerinin Şubat ayındaki ikinci kısmını da tamamladı.
6 gün süren eğitimler Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde ve İzmit Atatürk Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığınca ülkemizdeki tüm güvenlik görevlilerinin eğitimden geçirilmesi projesi kapsamında programa dahil edilen temel afet bilinci eğitimlerini Kocaeli AFAD Eğitim Şefleri Sebahattin Yaşa ve Hüseyin Çakırca verdi.
Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimlerin Şubat ayı programlarına toplam 2494 güvenlik görevlisi katıldı. Ocak ayında eğitim alan 618 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam sayı 3112 kişiye ulaştı.