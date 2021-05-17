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Havacılık ve Uzay Zirvesi GTÜ’de yapıldı

İlki düzenlenen GTÜ Havacılık ve Uzay Zirvesi yerli ve yabancı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Zirvede Haluk Bayraktar, TB3 SİHA’nın tasarımını ilk kez öğrenciler ile paylaştı.

Havacılık ve Uzay Zirvesi GTÜ'de yapıldı

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:31

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü’nün 7-8-9 Mayıs tarihleri arasında
düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi online ortamda ilk kez gerçekleştirildi. Zirveye yerli yabancı
öğrencilerin yanı sıra, Dünya’nın en büyük İHA/SİHA üreticilerinden biri olan BAYKAR İnsansız Hava
Aracı Sistemleri Şirketi Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DeltaV Uzay Teknolojileri Şirketi Kurucu
Başkanı Arif Karabeyoğlu, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve ISS Uçuş Kontrol
Mühendisi Göktan Yılmaz katıldı.
Öğrenciler her biri alanında ses getirmiş konuklardan sorularına cevap alma fırsatı elde ettiler.
Kulübün akademik danışmanı GTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas
KANDEMİR zirvede yaptığı konuşmada gençleri havacılık ve uzay alanında sonuna kadar
desteklediklerini vurgulayarak gelişen uzay teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Zirvenin ilk oturumu
Haluk Bayraktar ile başladı. Bir süredir üzerinde çalışıldığı bilinen TB3 SİHA’nın tasarımını ilk kez
gösterdiğini söyleyerek katılımcılarla paylaştı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Haluk Bayraktar
staj değerlendirmesinde genel not ortalamasına bakmadıklarını belirtti. İkinci oturumda yer alan Arif
Karabeyoğlu roketler hakkında yaptığı sunumdan sonra izleyicilerin sorularını yanıtladı. Üçüncü
oturuma konuk olan Serdar Bey Türkiye’nin uzay programının amaçlarını ve çalışmalarını anlattı.
Zirvenin son oturumunda ise Göktan Yıldırım Uzay istasyonları ve ISS hakkında yaptığı sunumdan
sonra izleyicilerin sorularını yanıtlayarak, tavsiyelerde bulundur. Havacılık ve Uzay Zirvesi’nin her yıl
geleneksel olarak gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için zirvenin
tamamı GTUHUK youtube kanalında yer almaktadır.






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