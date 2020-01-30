Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER başkanlığında ilçedeki resmî, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenmede iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, hayat boyu öğrenme etkinliklerini birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla 29.01.2020 Çarşamba günü toplandı. Gebze halk eğitimi merkezi müdürü Mustafa Aydın’ın kurum çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik sunumu ile başlayan toplantı ilçe yöneticilerinin fikir alış verişi ile devam etmiştir. Toplantı sonucunda özellikle okuma-yazma kurslarına katılımın sağlanması, istihdama yönelik mesleki ve teknik kursların daha fazla açılması, ihtiyaç duyulan farklı yerlerde kursların açılabilmesi adına kurumlar arası iş birliği yapılması kararlaştırıldı.