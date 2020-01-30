banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı

Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER başkanlığında gerçekleştirildi

Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı

30 Ocak 2020 Perşembe 10:02

Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER başkanlığında ilçedeki resmî, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenmede iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, hayat boyu öğrenme etkinliklerini birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla 29.01.2020 Çarşamba günü toplandı. Gebze halk eğitimi merkezi müdürü Mustafa Aydın’ın kurum çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik sunumu ile başlayan toplantı ilçe yöneticilerinin fikir alış verişi ile devam etmiştir. Toplantı sonucunda özellikle okuma-yazma kurslarına katılımın sağlanması, istihdama yönelik mesleki ve teknik kursların daha fazla açılması, ihtiyaç duyulan farklı yerlerde kursların açılabilmesi adına kurumlar arası iş birliği yapılması kararlaştırıldı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeHayat Boyu öğrnmeToplantı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
668 okul ilaçlandı 668 okul ilaçlandı
Model uçak kursu açıldı Model uçak kursu açıldı
GTÜ’den Milli Eğitime Önemli Destek GTÜ’den Milli Eğitime Önemli Destek
İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim
Uluslararası Üniversiteler Konseyi GTÜ’de Toplandı Uluslararası Üniversiteler Konseyi GTÜ’de Toplandı
41 Genç GTÜ’ye Konuk Oldu 41 Genç GTÜ’ye Konuk Oldu
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

668 okul ilaçlandı
Öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmesi için Büyükşehir Belediyesi ları yıl tatilinde...

Haberi Oku