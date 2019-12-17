Hayatın her alanında Akademi Lise

Maziye dayanan deneyimi, kaliteli kadrosu, fiziki imkânları ve öğrencilerine sunduğu öğrenim olanaklarıyla Akademi Liseler, Kocaeli’de adeta sanat, spor ve eğitimin önemli markası haline geldi. Karamürsel Akademi Lise’de spor alanında yetenekli öğrenciler doğru yönlendirme sayesinde başarı merdivenlerini çıkarken Akademi Liseler ise hayatın her alanında öğrencilere kılavuzluk etmeye devam ediyor.

YETENEKLERİ KEŞFEDİLDİ

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sunduğu öğrenim programlarıyla Akademi Liseler, her fırsatta geleceğe hazır bireyler yetiştirirken Karamürsel Akademi Lise’de faaliyetlere katılan 4 öğrenci genç, yaşlarına rağmen önemli başarılar elde etti. Cihan Özgüneş, Berk Karadağ ve Hasan Can Mert futbol da Nisa Özkaya ise tekvando sporunda hocaları sayesinde başarı merdivenlerini tek tek çıkıyor.

AKADEMİ LİSE SAYESİNDE DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİM

Kocaelispor’un alt yaş guruplarında futbol oynayan ve uzun süredir Akademi Lise öğrencisi olduğunu söyleyen Berk Karadağ, Akademi Lise sayesinde daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. Akademi Lise’nin sadece bir eğitim kurumu olmadığına dikkat çeken Berk, “Biz burada birçok etkinlik düzenliyoruz özelikle spor salonu bana çok faydalı oluyor, hocamın sunduğu program sayesinde antrenmanlarımı eksiksiz yapıyorum ve takım arkadaşlarıma fark atıyorum. Hocalarımız bizi burada hayata hazırlıyor. Hocalarımız her anlamda bizimle ilgileniyor” dedi.

SPOR OKULLARINDA BAŞLADIM AKADEMİ LİSEDE DEVAM EDİYORUM

Henüz küçük yaşlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okullarında spor yapmaya başlayan öğrenci Cihan Özgüneş, Altınova Belediyespor A takımda oynarken bir yandan da Akademi Lise’ye devam ediyor. Başarı merdivenlerini çıkan Özgüneş, “Akademi Liseler de hocalar bizimle yakından ilgileniyor. Hatta arkadaş gibiyiz, bizimle samimiyet kuruyorlar. Futbolculuk kariyerimin gelişmesinde Akademi Lise’de bulunan hocalarımın katkısı büyük” diyerek Akademi Lise’nin hayatındaki yerine dikkat çekti.

GELMEK İSTEMEDİM, GÖRDÜKTEN SONRA ÇIKMAK İSTEMİYORUM

İlk başlarda Akademi Lise’ye gelmek istemediğini söyleyen Öğrenci Hasan Can Mert, daha sonra eğitmenlerini tanıdıktan sonra Akademi Liseyi çok sevdiğini ve sürekli devam ettiğini ifade etti. Hersekspor A takımda oynayan ve birçok alanda geri kaldığını dile getiren Hasan Can, “Akademi Lise ile bu açığımı kapattım. Spor hocam bana sürekli programlar çıkarıyor, bende bu doğrultuda yoluma devam ediyorum” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR SPORA VE SPORCUYA DESTEK VERİYOR

Akademi Lise’de öğrenci olan ve etkinliklere katılan Milli Tekvandocu 19 yaşındaki Nisa Özkaya, spor hayatında Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine dikkat çekerek; “Daha önce Kağıtspor’da spor yapıyordum ve bana çok destekleri oldu. Akademi Lise’ye geldim, hem evime yakın hem de istediğim tüm imkânları burada buluyorum. Buradaki hocalarım sayesinde tekvandoda Milli Takım’a kadar yükseldim bu inanılmaz bir duygu. Buradan çok memnumum” diyerek duygularını ifade etti.