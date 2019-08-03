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EĞİTİM:
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Hem zekâları gelişiyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar

Büyükşehir Belediyesi çocukların yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarmalarını sağlamak için çeşitli kurslar açmaya devam ediyor.

Hem zekâları gelişiyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 6-14 yaş grubu Kocaelili çocuklara dünyanın en eski ve zevkli sporlarından biri olan satrancı öğrenme fırsatını sunuyor. Satranç, çocuklara, bir dizi yetenek kazandırmakla birlikte kayıtsızlığın risklerini, azmi ve sabrı öğretiyor. Ayrıca çocuklarda yoğunlaşmayı, bir göreve odaklanmayı, sorunları akılları ile çözmeyi öğretiyor.

DÜNYANIN EN ZEVKLİ ZEKÂ OYUNLARINDAN

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen satranç sporunu öğrenmek isteyen çocuklar için ücretsiz satranç kursu devam ediyor. Başlangıç seviyesinden başlayacak olan ücretsiz satranç kursları, alanında uzman eğitimciler tarafından İzmit Akçakoca Bilgi Evi, İzmit Serdar Bilgi Evi, Karamürsel Alp Bilgi Evi’nde öğretiliyor.

MİNİKLERE VERİMLİ ZAMAN FIRSATI
Zekâ ve strateji oyunu olan satranç eğitimi ile, çocukların gelişimlerine destek sağlanıyor. İyi alınmış bir satranç eğitiminin çocukların gelişimine olumlu katkısının yanında okul hayatlarına katkı da sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaz düzenlenen ücretsiz yaz spor kurslarıyla ailelere, çocuklara verimli zaman geçirmeleri konusunda alternatif seçenekler sunuluyor. Ayrıca, miniklerin yaz tatillerini arkadaş ortamında paylaşarak, gülerek, eğlenerek, öğrenerek geçirmeleri sağlanıyor.


SATRANCIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDEKİ ETKİLERİ

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağladı. Satranç, çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekâlarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunuyor. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı oluyor.

 

ÇOCUKLARIN ZEKÂLARINI VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR

Satranç, çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spor olarak biliniyor. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekâlarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlaması.

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