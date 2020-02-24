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HER PAZARTESİ OKULUN İLK GÜNÜ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi okulun ilk günü gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Bıyık, bu hafta Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı’nı okudu ve öğrencilere iyi dersler diledi.

HER PAZARTESİ OKULUN İLK GÜNÜ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:46

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi okulun ilk günü gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte her hafta pazartesi günleri farklı bir okulda bayrak törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu hafta Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Muzaffer Bıyık ve Milli Eğitim Müdürü Oğuz, öğrencilerle birlikte bayrak töreninde İstiklal Marşı’nı okudu.

ÖĞRENCİLERİ KİTAP FUARI’NA DAVET ETTİ

Bayrak törenin ardından öğrencilere konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilere iyi dersler diledi. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini istedi ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Darıca’da kitap fuarı düzenlediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, bütün öğrencileri 28 Şubat’ta başlayacak Darıca Kitap Fuarı’na davet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Müzik sınıfını ziyaret ederek yetenekli öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerin müzik dinletisini izledi. Öğretmenler ve okul idaresiyle de görüşen Başkan Muzaffer Bıyık, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını söyledi.

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