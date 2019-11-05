Hereke Halısı KO-MEK’te yaşatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, dünyaca ünlü Hereke Halısına hak ettiği değeri vermeye ve bu önemli kültür mirasını yaşatmayı sürdürüyor. KO-MEK İpek Halı Dokuma Branşı, Kocaeli’nde Hereke Halısı’nın gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir misyonu yürütüyor.

KÜLTÜR MİRASI YAŞATILIYOR

Hereke Halısı’nın dokumasını öğreten KO-MEK, bu vesileyle dünyaca ünlü kültür mirasının devamlılığını sağlıyor. KO-MEK Yarımca Kurs Merkezi de Hereke Halısı’nın dokumasını öğreten adreslerden biri olarak ön plana çıkıyor. Hereke Halısı ve motifleri, verilen eğitimler ile koruma altına alınırken aynı zamanda yeniden kültür-sanat ve ekonomimize kazandırılmış oluyor.

ÖNCE İLMEK ATMAYI ÖĞRENİYOR

KO-MEK Hereke İpek Halı Dokuma Branşı’nda kursiyerlere ilk olarak ilmek atma konusunda eğitim veriliyor. Halı dokumasının başlangıcı ve belki de en önemli etabı olan ilmek atmak, kursiyerlere titizlikle öğretiliyor. Ardından kalın ve ince argaç iplikleri ile dokuma sırası tamamlanıyor. Bu teknik ipliklerin sağlamlaştırılmasını sağlıyor. Tekniklerin doğru kullanılması Hereke Halısı’nın kalitesinde önemli rol oynuyor.

ÖNEMLİ BİR İSTİHDAM ALANI

KO-MEK İpek Halı Dokuma Branşı, istihdam açısından son derece önemli bir yere sahip. Zira bu branşa gelerek Hereke Halısı dokumayı öğrenen vatandaşlar, ev ekonomilerine önemli katkı sağlayabiliyor. Tezgah ve yeterli araç gerecin bulunması durumunda Hereke Halısı evde rahatlıkla dokunabiliyor. Hereke Halısı tarihte olduğu gibi günümüzde de özellikle yabancılar tarafından büyük ilgi görüyor. Halı, 1898 yılında Hereke Fabrikası’nı ziyareti sırasında Alman İmparatoru 2. Wilhelm’e hediye edilmişti.

KURSİYERLER ÇOK BAŞARILI

Öte yandan İpek Halı Dokuma Branşına gelerek Hereke halısını dokumayı öğrenen kursiyerler yetenekleri ile göz dolduruyor. Daha önce halı dokuması konusunda hiçbir bilgisi olmayan kursiyerler, aldıkları eğitimin ışığında ve yaklaşık bir yıl içinde oldukça başarılı dokumalara imza atıyor. Kursiyerler, Hereke Halısı’nın bir kültür mirası olduğuna dikkat çekerek, “Burada bize ait bir kültür mirasını öğrenmenin ve gelecek nesillere taşıyacak olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Ayrıca KO-MEK’te Hereke Halısı’nın doğru tekniklerle dokunması öğretiliyor. Bu da dokuyacağımız halıların kalitesinde önemli rol oynuyor. Bizlere sunulan bu önemli eğitim için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.



















