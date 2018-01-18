Hisar Eğitim Kurumlarından Tatil Önerileri

Sevgili Anneler ve Sevgili Babalar;

Çocuklarımızın emek vererek tamamladıkları bir dönemi daha bitirmiş bulunuyoruz. Çocuklarımız bu emeklerinin karşılığı olarak dinlenmek ve eğlenmek isteyeceklerdir. Fakat çocukların hiçbir şey yapmadan geçirecekleri bir tatil onların dinlenmesine ve eğlenmesine katkı sağlamayacaktır.

Çocuklarımızın tatili verimli geçirebilmeleri için neler yapılabilir?

Öncelikle unutulmamalıdır ki karne çocuğun kişiliğini ölçen bir araç değildir. Çocuğunuz beklentilerinizi karşılayamamış olabilir. Onu yargılamak yerine notlarının beklediğiniz gibi olmamasının sebeplerini konuşabilir ve beraber çözüm üretebilirsiniz.

Çocuğunuzla çalışma planı yapabilir ve çocuğunuzun çok değil, verimli çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz.

İkinci döneme verimli başlamaları için çocuklarımızın tatilde dinlenmeleri önemlidir. Ders yoğunluğundan ziyade çocukların oyun oynaması, eğlenceli vakit geçirmesi ve bolca kitap okumasına özen gösterebilirsiniz.

Çocuklarımız televizyon ve bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyor olabilir. Okulöncesi öğrencilerimiz için günde en fazla 20 dakika, ilkokul öğrencilerimiz için en fazla 45 dakika, ortaokul öğrencilerimiz için ise günde en fazla 1,5 saat vakit geçirebileceğini bilerek sınırlandırma getirmeniz çocuğunuzun gelişimi açısından gereklidir.

Çocuklar anne babaları ile yapacakları etkinliklerden keyif alırlar. Onlarla çeşitli aktiviteler (tiyatro, sinema, arkadaşlar ile vakit geçirme, müze gezileri, bilim merkezleri, şehir turları, açık havada yapılacak etkinlikler vb.) planlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın arkadaşları ile yapabilecekleri etkinlikleri kontrollü bir şekilde destekleyebilirsiniz.

Unutmayın! Çocuklarınızı dinlemeniz, anlamanız ve onlarla vakit geçirmeniz onlar için çok büyük bir öneme ve değere sahiptir.