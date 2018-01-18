banner328
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hisar Eğitim Kurumlarından Tatil Önerileri

Hisar Eğitim Kurumları'ndan çocuklarımızın tatili verimli geçirmesi için neler yapılabilir?

Hisar Eğitim Kurumlarından Tatil Önerileri

18 Ocak 2018 Perşembe 11:03

Sevgili Anneler ve Sevgili Babalar;

 

Çocuklarımızın emek vererek tamamladıkları bir dönemi daha bitirmiş bulunuyoruz. Çocuklarımız bu emeklerinin karşılığı olarak dinlenmek ve eğlenmek isteyeceklerdir. Fakat çocukların hiçbir şey yapmadan geçirecekleri bir tatil onların dinlenmesine ve eğlenmesine katkı sağlamayacaktır.

 

Çocuklarımızın tatili verimli geçirebilmeleri için neler yapılabilir?

 

      Öncelikle unutulmamalıdır ki karne çocuğun kişiliğini ölçen bir araç değildir. Çocuğunuz beklentilerinizi karşılayamamış olabilir. Onu yargılamak yerine notlarının beklediğiniz gibi olmamasının sebeplerini konuşabilir ve beraber çözüm üretebilirsiniz.

 

       Çocuğunuzla çalışma planı yapabilir ve çocuğunuzun çok değil, verimli çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz.

 

       İkinci döneme verimli başlamaları için çocuklarımızın tatilde dinlenmeleri önemlidir. Ders yoğunluğundan ziyade çocukların oyun oynaması, eğlenceli vakit geçirmesi ve bolca kitap okumasına özen gösterebilirsiniz.

 

       Çocuklarımız televizyon ve bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyor olabilir. Okulöncesi öğrencilerimiz için günde en fazla 20 dakika, ilkokul öğrencilerimiz için en fazla 45 dakika, ortaokul öğrencilerimiz için ise günde en fazla 1,5 saat vakit geçirebileceğini bilerek sınırlandırma getirmeniz çocuğunuzun gelişimi açısından gereklidir.

 

      Çocuklar anne babaları ile yapacakları etkinliklerden keyif alırlar. Onlarla çeşitli aktiviteler (tiyatro, sinema, arkadaşlar ile vakit geçirme, müze gezileri, bilim merkezleri, şehir turları, açık havada yapılacak etkinlikler vb.) planlayabilirsiniz.

 

       Çocuklarınızın arkadaşları ile yapabilecekleri etkinlikleri kontrollü bir şekilde destekleyebilirsiniz.

 

                 Unutmayın! Çocuklarınızı dinlemeniz, anlamanız ve onlarla vakit geçirmeniz onlar için çok büyük bir öneme ve değere sahiptir.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgi yarışmasında yarı final heycanı Bilgi yarışmasında yarı final heycanı
Yazarlık Atölyesi’nde dersler sürüyor Yazarlık Atölyesi’nde dersler sürüyor
Anne Baba Eğitimleri sona erdi Anne Baba Eğitimleri sona erdi
Okur-yazar buluşmasında görkemli final Okur-yazar buluşmasında görkemli final
Eğlenerek Meslekleri Öğrendiler Eğlenerek Meslekleri Öğrendiler
İngilizce Münazara “Let´s Debate 2“ yarışması İngilizce Münazara “Let´s Debate 2“ yarışması
Yukarı Çık

banner337

banner330

Bilgi yarışmasında yarı final heycanı
aria Anne, Mehmet Akif Ersoy, Ertuğrul Gazi ve Kazım Karabekir Bilgievleri finale çıkmaya hak kazandı

Haberi Oku