HÜRRİYETTEN BASIN BİLDİRİSİ

8 Mart 1857 'de Amerika'da dokuma işçilerinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle greve gidip polisin işçileri fabrikaya kilitlemesi sonrasında çıkan yangında hayatını kaybeden kadın işçilerin mücadelesinin üzerinden 160 yıl geçmesine rağmen işgücüne katılım ve eşit işe eşit ücret konularında kadın erkek eşitliği dünyada ve ülkemizde sağlanabilmiş değil.

Kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri, kız çocuklarının evlilik adı altında cinsel istismarı ülkemizde geçtiğimiz bir yıl içinde öne çıkan kadın ve insan hakları sorunları olmuştur.

Parkta spor yaparken hamile olduğu halde şiddet gören; şort giydiği ve başörtü taktığı için darp edilen kadınlarımız sadece ve sadece karanlık bir zihniyetin doğurduğu fikirlerin kurbanlarıdır.

Bunun tek sorumlusu ise karanlık düşüncelerini günden güne halkımıza empoze eden, fikir ve düşüncesi aynı olmadığı için insanları terörist ilan eden iktidardan başkası değildir.

160 yıl önce greve giden kadınları canlı canlı yakan zihniyetle aynı doğrultudaki anlayışlarla olan mücadelem sadece ana muhalefet partisi mensubu bir milletvekili olmamdan ötürü değil, Türkiye şartlarında yaşayan bir kadın ve bir anne olmamdan dolayıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, kadınların kişi güvenliği, dokunulmazlığı, eşitlik, özgürlük, adalet ve geleceği üzerinde karar alma hakkı taleplerinde ve mücadelelerinde yanlarında olduğumuz kamuoyunca bilinmesini isteriz.