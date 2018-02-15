İkili eğitim sona erecek





AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, önceki gün AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, Gebze Belediyesi Meclis üyesi Sadık Güvenç ile birlikte Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ı ziyaret ettiler.

DOĞAN, YAMAN VE AYAR'A SUNUM YAPTI

Ziyarette Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmaları hakkında sunum yaptı. Doğan sunumda yaptığı açıklama da "Gebze'de 80 bin öğrencimize 4700 öğretmen kadromuz ile en iyi eğitimi verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gebze'de eğitim alanında son yıllarda önemli oranda yatırım yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Hükümetimizin ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi konusunda ki çalışmalarına Gebze'de önemli oranda hız verdik. İnşallah 2019 yılına kadar hiçbir okulumuzda ikili eğitim kalmayacaktır. Tüm alt yapı çalışmalarını yapıyoruz."dedi.

16 YENİ OKUL İHTİYACIMIZ VAR

Doğan ayrıca eğitim yatırımları konusunda Yaman ve Ayar'dan destek isterken "2018 yılı eğitim yatırımı bütçesinde 32 derslikli 4 yeni okul yatırım planında yer alırken, Gebzemizde 16 yeni okul ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Bunların bazıları eski okulların yıkılarak yenisinin yapılması bazıları ise ihtiyaca binaen yapılması lüzüm olan okullarımızdır. Milli Eğitim olarak Gebze'de yer çalışmaları yaptık. Yer sorunumuz yok. Bütçe ayarlandığı takdirde yer tespitlerimizi sizlere sunarız. Tekli eğitim sistemi için ilçemize yeni okulların yapılması şart. Sınıf eksiğimiz oluşmaktadır. Hedefimiz yeni okullarla birlikte 2019 yılına kadar tüm okullarımızın tekli eğitim sistemine geçmiş olmasıdır."dedi. Şener sunumunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Gebze'de ki eğitim ihtiyaçları konusunda hazırlanan dosyayı Yaman ve Ayar'a takdim etti.

EĞİTİMDE GEBZE ÖNCELİĞİMİZ

Şener'in sunumunu oldukça beğenen ve hazırlanan dosyayı alan Vekil Yaman, "İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Gebzemize kattığınız değeri ve başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Başlattıpınız eğitim seferberliğini takdir ediyoruz. Bizde bölge milletvekilleri olarak sizlere her türlü desteği sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gebze'nin nüfus ve eğitimde ki potansiyeli oldukça önemlidir. Bunun için Gebze her zaman önceliğimiz olmuştur. İkili eğitimden tekli eğitime geçilmesi konusunda eksikliklerinizi elimizden geldiğince minimuma indirmeye ve hızlı bir şekilde dönüşümü sağlamaya çalışacağız. İnşallah 2019'a kadar tüm okullarımız tekli eğitim sistemine geçmiş olur."dedi.