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İlim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Özel İlim Eğitim Kurumları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ile kutladı.

İlim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

26 Ekim 2018 Cuma 17:20

   Okulun konferans salonunda, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurgül Tüzün ve Türkçe Öğretmeni Oya Eda Atik sorumluluğunda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Program boyunca sunuculuğunu 5. Sınıf Öğrencisi Atike Gülçin Erol’un yaptı. Günün anlam ve önemi konuşmasını İngilizce Öğretmeni Selin Kara yaptıktan sonra Cumhuriyet ile ilgili slayt gösterisi izlendi. 7. Sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu Cumhuriyet konulu Oratoryonun ardından 4. Sınıf öğrencilerinin Zeybek gösterisi beğeniyle izlendi. 1. Sınıf öğrencilerinden Asel Yavuz ve Ceyhun Demirci 29 Ekim şiiri okudular. Ezel Havva Çağlar’ın “Akdeniz’e Doğru” adlı şiirinin ardından okul korosu sahne aldı. Çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

 

        

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İlimde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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