İLKÇEV'den KARABACAK 'a ziyaret Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği ( İLKÇEV ) Üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı ziyaret ettiler.

26 Aralık 2016 Pazartesi 12:22