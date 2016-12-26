İLKÇEV'den KARABACAK 'a ziyaret

26 Aralık 2016 Pazartesi 12:22
Son derece samimi geçen görüşmede İLKÇEV yetkilileri, Bu sene 5. düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 5 Kültür Yarışmasının konusunun, Kur'an-ı Kerim Meali olduğunu belirterek, yarışmayla ilgili Başkan Karabacak'a bilgi verdiler. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ta İLKÇEV' in faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti. Bu sene yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten Karabacak, yarışmaya olan ilgisini ve desteğini göstermiş oldu. İLKÇEV üyeleri Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a bu anlamlı desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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