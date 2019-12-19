İMO'da “Müteahhitlik Yönetmeliği” semineri İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, (İMO) üyelerine yönelik "Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlik Sistemi” konulu eğitim semineri düzenlendi.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:29