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EĞİTİM:
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İMO'da “Müteahhitlik Yönetmeliği” semineri

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, (İMO) üyelerine yönelik "Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlik Sistemi” konulu eğitim semineri düzenlendi.

İMO'da 'Müteahhitlik Yönetmeliği” semineri

19 Aralık 2019 Perşembe 13:29

İMO Kocaeli Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Hilal Esat Yorulmaz konuşmacı olarak katıldı. Yönetmeliğin Uygulaması ile ilgili olarak hazırladığı sunumu katılımcılara aktaran Yorulmaz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Mart ayında resmi gazetede yayınlanan ve 2 Aralık’ta yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” ile müteahhitlerin sınıflandırıldığını belirtti.

Seminerde yapı müteahhitleri için yeni bir dönemi başlatan yönetmeliğin tüm detaylarına yer verildi. Yorulmaz, özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşullarının arandığını belirtti.

Mühendisler tarafından yoğun ilgi gören seminerin bitiminde soru-cevap kısmında söz alan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, önce sunumu gerçekleştiren Yapı Denetim Şube Müdürü Hilal Esat Yorulmaz’a ve Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Rabia Cömert'e paket takdiminde bulundu. Bulut, ll müdürlüğü yetkilileri ile seminere katılan mühendislere teşekkür etti.

BULUT; “BU TÜR EĞİTİMLERİ SÜREKLİ DÜZENLEMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Bulut konuşmasının devamında; oda olarak üyelere yönelik birçok eğitim düzenlediklerini belirterek bu tür eğitimleri sürekli düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.
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