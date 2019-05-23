İmzalar Bilişim Sektörü İçin Atıldı

Üniversitenin bilgi birikiminin reel sektörlere aktarılması adına çeşitli sektörlere ait firmalarla yapılan iş birlikteliklerine bir yenisini ekleyen bilişimin güçlü akademisi Gebze Teknik Üniversitesi ile Birleşik Uzmanlar Bilişim A.Ş. arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmeye ait protokol metni Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektör Yardımcıları Büyük Toplantı Salonunda, GTÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU ve BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM Adına AR-GE Direktörü Aret TARPİNOF tarafından imzalandı. Protokol imza toplantısına ayrıca GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun, Birleşik Uzmanlar Bilişim yetkilileri ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları katıldı.

İş uygulamaları ve teknoloji danışmanlığı hizmetleri sağlayan profesyonel bilişim şirketi ile imzalanan protokol ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin bitirme ödevleri, lisansüstü tez ve doktora tezleri isteğe bağlı olarak şirketin AR-GE konularından seçilebilecek. Üniversite ve şirket ortak çalışma konularında bilgi, tecrübe paylaşımı yaparken projelerde müşterek çalışmalar yürütebilecek. Beraber yürütülen çalışmalarda üniversite ve şirket karşılıklı altyapı kaynaklarını birlikte kullanıp, konularla ilgili karşılıklı seminer bilgilendirme toplantıları yapabilecekler. Ulusal ve uluslararası projelere birlikte katılım sağlayabilecekler. Öğrenciler için staj imkânları ve iş olanakları şirket tarafından sağlanabilecek. Sanayiye araştırmacı yetiştirilmesi adına ortak çalışmalar yürütülebilecek.