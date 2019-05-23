banner426
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

İmzalar Bilişim Sektörü İçin Atıldı

GTÜ ile Birleşik Uzmanlar Bilişim A.Ş. arasında AR-GE iş birliği ve mentorlük çerçeve sözleşmesi imzalandı.

İmzalar Bilişim Sektörü İçin Atıldı

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:46

banner419

Üniversitenin bilgi birikiminin reel sektörlere aktarılması adına çeşitli sektörlere ait firmalarla yapılan iş birlikteliklerine bir yenisini ekleyen bilişimin güçlü akademisi Gebze Teknik Üniversitesi ile Birleşik Uzmanlar Bilişim A.Ş. arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmeye ait protokol metni Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektör Yardımcıları Büyük Toplantı Salonunda, GTÜ adına Rektör Yardımcısı    Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU ve   BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM Adına     AR-GE Direktörü   Aret TARPİNOF tarafından imzalandı. Protokol imza toplantısına ayrıca GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun, Birleşik Uzmanlar Bilişim yetkilileri ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları katıldı.

İş uygulamaları ve teknoloji danışmanlığı hizmetleri sağlayan profesyonel bilişim şirketi ile imzalanan protokol ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin bitirme ödevleri, lisansüstü tez ve doktora tezleri isteğe bağlı olarak şirketin AR-GE konularından seçilebilecek. Üniversite ve şirket ortak çalışma konularında bilgi, tecrübe paylaşımı yaparken projelerde müşterek çalışmalar yürütebilecek. Beraber yürütülen çalışmalarda üniversite ve şirket karşılıklı altyapı kaynaklarını birlikte kullanıp, konularla ilgili karşılıklı seminer bilgilendirme toplantıları yapabilecekler. Ulusal ve uluslararası projelere birlikte katılım sağlayabilecekler. Öğrenciler için staj imkânları ve iş olanakları şirket tarafından sağlanabilecek. Sanayiye araştırmacı yetiştirilmesi adına ortak çalışmalar yürütülebilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor Gebze Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor
"Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi"
Okullarda Geri Dönüşüm Eğitimi Okullarda Geri Dönüşüm Eğitimi
KO-MEK Kursiyerlerine Eğitim KO-MEK Kursiyerlerine Eğitim
Hisar'da Münazara Heyecanı Hisar'da Münazara Heyecanı
MEB'den Liselere Yeni Eğitim Modeli MEB'den Liselere Yeni Eğitim Modeli
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor
Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda yeni dönem kayıtlar 23 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

Haberi Oku