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İngilizce Münazara “Let´s Debate 2“ yarışması

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen ’LET'S DEBATE 2’ İngilizce münazara başvuruları başladı.

İngilizce Münazara 'Let´s Debate 2' yarışması

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:36

Münazara etkinliği farklı okuldan birçok öğrenciyi bir araya getiriyor. Farklı okullardan gelen üç kişilik münazara gruplarının önceden belirlenmiş bir konuyu İngilizce tartışmaları, bu süreçte öğrencilere öğrendiklerini kullanma fırsatını sunmak ve okullar arasında ilişkileri desteklemek amacıyla yapılıyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılında 1.si Gebze ilçesinde düzenlenmiş olan Let’s Debate isimli İngilizce münazara yarışması ile, Öğrencilerin İngilizce konuşma, anlama ve yazma yeteneklerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmek, bir topluluk önünde fikirlerini, düşüncelerini tutarlı ve güvenli aktarabilme yetisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

’LET'S DEBATE 2’ münazara yarışması tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının 9-10-11. Ve 12. Sınıf öğrencilerini kapsıyor.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://gebzeanadoluihl.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/41/02/174154/dosyalar/2017_12/15131245_2018_mYnazara.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://goo.gl/forms/j4Z6UocIx8RuimiD3

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