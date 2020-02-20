banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif anılacak

Gebze Anibal Anadolu Lisesi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akifi anma etkinliği hakkında bilgi verdiler.

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif anılacak

20 Şubat 2020 Perşembe 10:51

Gebze Anibal Anadolu Lisesi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akifi anma etkinliği ile ilgili İlim kültür tarih araştırmaları merkezi Kütüphanesi www.iktav.com İktav Belgesel yayıncılık devri alem tv stüdyo sunda www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayında bilgi verdiler
Etkinlik kapsamında İstiklal marşının on kıtasındaki mısraları farklı kişilere okutup önemli bir kılip hazırladılar proje kapsamın da gazetemiz kurucu araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahramanla'da çekim yaptılar.

 Canlı yayına ulaşmak için linke tıklayınız.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeIstiklal Marşı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK'te Osmanlı Türkçesi KO-MEK'te Osmanlı Türkçesi
Çayırova’nın Gençleri ÜniversiteSınavına Hazırlanıyor Çayırova’nın Gençleri ÜniversiteSınavına...
Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek
Başkanlar Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı Başkanlar Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı
Kağıt ve geri dönüşümün önemi! Kağıt ve geri dönüşümün önemi!
Doktora yapan öğrencilerin burs miktarı arttı Doktora yapan öğrencilerin burs miktarı arttı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KO-MEK'te Osmanlı Türkçesi
Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında Osmanlı Türkçe alfabesi öğretiliyor

Haberi Oku