İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif anılacak

Gebze Anibal Anadolu Lisesi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akifi anma etkinliği ile ilgili İlim kültür tarih araştırmaları merkezi Kütüphanesi www.iktav.com İktav Belgesel yayıncılık devri alem tv stüdyo sunda www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayında bilgi verdiler

Etkinlik kapsamında İstiklal marşının on kıtasındaki mısraları farklı kişilere okutup önemli bir kılip hazırladılar proje kapsamın da gazetemiz kurucu araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahramanla'da çekim yaptılar.

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