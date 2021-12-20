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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Anılacak

Gebze Çözüm Koleji, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık) kapsamında İstiklal Şairimizi bir dizi etkinlikle anacak. Çözüm Eğitim Kurumlarının girişimleri ile 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Belirli Gün ve Haftalar programına dahil edilen “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası”, Çözüm okullarında ortak hafta olarak anma programları ile geçirilecek.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Anılacak

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:16


Gebze Çözüm Koleji de Anma haftasına Mehmet Akif’in hayatından kesitleri içeren fotoğraf ve Akif ile ilgili kitapların yer aldığı serginin açılışı ile başlayacak. Ardından Akif ile ilgili konuşmaların, şiirlerin ve tiyatronun bulunduğu salon programı ile devam edecek. Çözüm öğrencileri hafta kapsamında Gebze Center Sinema Salonunda “Akif” filmini hep birlikte izleyecekler. 


Anma Etkinlikleri şairimizin Edirnekapı’daki kabri ve İstiklal Caddesindeki Mısır Apartmanında yer alan Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nin gezilmesi ile sona erecek. 


Anma etkinlikleri ile ilgili Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı ise şunları söyledi: “ Mehmet Akif’in doğum ve vefat tarihleri olan 20 ve 27 Aralık arası Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası olarak belirlendi. Bizler de Gebze Çözüm Koleji olarak İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i en iyi şekilde anlamak ve onun örnek duruşunu gençlerimizle paylaşmak için bu haftayı yoğun bir şekilde geçireceğiz. Amacımız her şeyini milletine adayan bir hisli yürek Akif’e vefa borcumuzu ödemektir. Akif’i Anma Haftasındaki etkinliklerde yer alan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederim.”

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