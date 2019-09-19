PROJEYE GÖNÜL VERENLER BULUŞTU!

2013 yılında başlayan İyilikte Yarışan Sınıflar kampanyası vesilesi ile 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 20 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi. Her sınıfın bir yetimin ihtiyacını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına “iyilik köprüleri” kuruluyor. Bu kapsamda İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Kocaeli'nde projeye gönül verenleri detaylı bilgilendirme, okullarda öğrencilere paylaşılan sunumlara dair paylaşımlar yapmak üzere İstanbul Yetim sorumlusu Yasin Çimen'in de katılımıyla bir program düzenledi. İl dernek binası Hasbihal Kitap Kahve'de düzenlenen program, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. İHH Kocaeli Eğitim Birim başkanı Hulusi Güngör'ün Kocaeli'nde yapılacak çalışmalara dair paylaşımları; İstanbul Yetim sorumlusu Yasin Çimen'in proje sunumları ve dernek başkanı İsmail Yeşildal'ın konuşmalarıyla program sona erdi.

İHH İnsanı Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürütülen “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi altıncı yılında okullarda farkındalık oluşturmaya ve yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.