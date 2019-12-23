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EĞİTİM:
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KADEM Kocaeli Temsilaciliği’nde Eğlenceli Etkinlik

KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Zeka Oyunları Eğitmeni Kübra Parlak eşliğinde ‘Zeka Oyunları Atölyesi’ gerçekleştirildi. Etkinliğe KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan , KADEM Kocaeli Yürütme Kurulu Üyeleri ve çevre halkı katılım sağladı.

KADEM Kocaeli Temsilaciliği'nde Eğlenceli Etkinlik

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:29

Eğitmen Kübra Parlak öncelikle zeka oyunlarının önemini ve amacını şu cümleler ile anlattı. ’  Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir.Çocuklar için çok önemli olan bu oyunlar yetişkinler için de oldukça faydalıdır.  Zeka oyunları oynayarak hem eğlenebilir hem de beynimizi zinde tutarak zeka gelişimi sağlayabiliriz. Dikkat dağınıklığı, hafıza zayıflığı, alzheimer  gibi sorunlar için de zeka oyunlarının tedavi edici etkisi vardır. ‘

Zeka oyunlarının amacından bahsedildikten sonra oyunlar  katılımcılara anlatıldı. Oyunları ilgi ile oynayan katılımcılar atölye çalışmasından çok memnun kalarak tekrarını talep ettiler.




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