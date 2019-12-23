KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Eğlenceli Etkinlik

Eğitmen Kübra Parlak öncelikle zeka oyunlarının önemini ve amacını şu cümleler ile anlattı. ’ Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir.Çocuklar için çok önemli olan bu oyunlar yetişkinler için de oldukça faydalıdır. Zeka oyunları oynayarak hem eğlenebilir hem de beynimizi zinde tutarak zeka gelişimi sağlayabiliriz. Dikkat dağınıklığı, hafıza zayıflığı, alzheimer gibi sorunlar için de zeka oyunlarının tedavi edici etkisi vardır. ‘

Zeka oyunlarının amacından bahsedildikten sonra oyunlar katılımcılara anlatıldı. Oyunları ilgi ile oynayan katılımcılar atölye çalışmasından çok memnun kalarak tekrarını talep ettiler.









