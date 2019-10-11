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KAHRAMAN FATİHİ ANLATTI

Çayırova Kitap Fuarı’nın 7. gününde Gazeteci Yazar İsmail Kahraman "Bir Rol Model Olarak" Fatih Sultan Mehmet Han' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

KAHRAMAN FATİHİ ANLATTI

11 Ekim 2019 Cuma 12:22

Fatih Sultan Mehmet Han’ı detaylı bir şekilde anlatan İsmail Kahraman, “Fatih Sultan Mehmet Han sadece harp teknolojilerine değil, her şeye meraklıydı. Arapça, Farsça, Yunanca ve Latinceyi ana dili gibi konuşur, bunların dışında Rumca ve Sırpçayı da bildiği düşünülürdü. Coğrafya ve tarihe de merakı vardı. Bilim adamı Ali Kuşçu’yu Tebriz’den bir kafileyle İstanbul’a getirtip sarayda baş astronom yaptığı bilinmektedir. Sarayda büyük ve kozmopolit bir kütüphane kurdurur” şeklinde konuştu. Hazırlanan film ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın hayatından kesitler sunan İsmail Kahraman Fatih’in son seferinde ilçemizin adını aldığı Hünkar Çayırında zehirlendiğini aktardı. İlçemizin tarihinin çok eskilere dayandığını vurgulayan Kahraman, Çayırova’yı tanımak ve bilmek adına önemli bilgileri gençlerle paylaştı.

Çocukları Enfeksiyondan koruma yolları

Öte yandan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı “Çocukları Enfeksiyon Hastalıklarından Koruma Yolları” konulu seminerinde konukların karşısına çıktı. Havaların iyice soğumasıyla birlikte özellikle çocukların hastalıklara yakalanma riskinin de arttığını ifade eden Dr. Serkan Atıcı, “Kapalı ve kalabalık mekânlarda bulunan çocuklara mikroplar daha kolay bulaşıyor. Bu noktada öncelikle ebeveynlere çocuklarını enfeksiyonlardan korumada büyük görev düşüyor. 200’den fazla virüs çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Üstelik bu virüslerin havaların soğuması veya çocuğun üşümesiyle ilgisi yok” dedi.  Katılımcılara önemli bilgiler veren Atıcı, çocuğunuza el yıkama alışkanlığı edindirin, çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı, sağlıklı ve dengeli beslenmelerine dikkat edilmeli, çocukların egzersiz yapmaları sağlanmalı, bunun için sevdikleri bir spor faaliyetine  düzenli olarak devam ettirilmeli, düzenli olarak uyumaları sağlanmalı, çocukların aşılarının tam olması sağlanmalı, yıllık grip aşılarının yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


 

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