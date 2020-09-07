banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kale Okulları kendi geliştirdiği online yazılım ile çığır açtı!

Kale Okulları, kendi geliştirdiği yazılım sistemi ONLINE EDUCATİON ile hem ülkemizde hem de dünyada ses getiriyor. Online sistem için yoğun bir talep ile karşılaşan Kale Okulları böylelikle eğitimdeki farkını bir kez daha ortaya koydu.

Kale Okulları kendi geliştirdiği online yazılım ile çığır açtı!

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:15

17 Ağustos'ta 24 Kampüsünde uzaktan eğitime başlayan Kale Okulları kendi oluşturduğu ONLINE EDUCATİON SİSTEMİ ile % 96 katılım oranı sağladı. 1. Sınıftan 7. Sınıfa ; 9.sınıftan 11. Sınıfa kadar online eğitim kullanan Kale Okulları 8. Sınıf ve 12. Sınıflara ise yoğunlaştırılmış kurs programını eksiksiz öğrenci katılımı ile sürdürüyor. Geçen yıl LGS ve YKS'de yakalanan başarıyı sürdürebilir kılmak için veli, öğrenci ve öğretmen işbirliği ise devam ediyor. Kale Okulları ONLINE EDUCATİON SİSTEMİ ile tüm okullara örnek olurken bir çok özel okul sistemi satın almak için Kale Okulları ile görüşürek, bu önemli yazılım sisteminden faydalanmak istiyor. Kale Okulları bu sistemi daha da geliştirerek dünyada ses getirecek bir altyapı oluşturmayı ve Online Eğitimde ülkenin tek markası olmayı hedefliyor. Ayrıca kendi kaynak kitaplarını da bu yıl piyasaya çıkaracak olan Kale Okulları, tüm kitaplarını web tabanlı bir şekilde öğrencilerinin hizmetine sunacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KPSS günü ek seferler hizmet verecek KPSS günü ek seferler hizmet verecek
GTÜ Dünyanın En İyilerinden GTÜ Dünyanın En İyilerinden
27 yıl sonra üniversiteli oldu 27 yıl sonra üniversiteli oldu
GTÜ öğrencileri Kocaeli’yi temsil edecek GTÜ öğrencileri Kocaeli’yi temsil edecek
Özel okullar eğitim-öğretime hazır Özel okullar eğitim-öğretime hazır
MÜSİAD Gebze ve KOSGEB arasında işbirliği MÜSİAD Gebze ve KOSGEB arasında işbirliği
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KPSS günü ek seferler hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Pazar günü KPSS’ye girecek adaylar için ek seferler düzenledi

Haberi Oku