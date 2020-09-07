Kale Okulları kendi geliştirdiği online yazılım ile çığır açtı!

Kale Okulları, kendi geliştirdiği yazılım sistemi ONLINE EDUCATİON ile hem ülkemizde hem de dünyada ses getiriyor. Online sistem için yoğun bir talep ile karşılaşan Kale Okulları böylelikle eğitimdeki farkını bir kez daha ortaya koydu.

17 Ağustos'ta 24 Kampüsünde uzaktan eğitime başlayan Kale Okulları kendi oluşturduğu ONLINE EDUCATİON SİSTEMİ ile % 96 katılım oranı sağladı. 1. Sınıftan 7. Sınıfa ; 9.sınıftan 11. Sınıfa kadar online eğitim kullanan Kale Okulları 8. Sınıf ve 12. Sınıflara ise yoğunlaştırılmış kurs programını eksiksiz öğrenci katılımı ile sürdürüyor. Geçen yıl LGS ve YKS'de yakalanan başarıyı sürdürebilir kılmak için veli, öğrenci ve öğretmen işbirliği ise devam ediyor. Kale Okulları ONLINE EDUCATİON SİSTEMİ ile tüm okullara örnek olurken bir çok özel okul sistemi satın almak için Kale Okulları ile görüşürek, bu önemli yazılım sisteminden faydalanmak istiyor. Kale Okulları bu sistemi daha da geliştirerek dünyada ses getirecek bir altyapı oluşturmayı ve Online Eğitimde ülkenin tek markası olmayı hedefliyor. Ayrıca kendi kaynak kitaplarını da bu yıl piyasaya çıkaracak olan Kale Okulları, tüm kitaplarını web tabanlı bir şekilde öğrencilerinin hizmetine sunacak.





