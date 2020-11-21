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Kale Okulları'ndan Kocaeli'ye 36 Milyon TL'lik yatırım!

Kale Okulları, Kocaeli'de 7 bin metrekare kapalı alan, 4 bin metrekare açık alanı ile Türkiye'de bir ilk olan Yenilenebilir Enerji Lisesi projesine başlıyor.

Kale Okulları'ndan Kocaeli'ye 36 Milyon TL'lik yatırım!

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:19

Okul inşaatı için anlaşmasını yapan ve tüm dünyada pandemiden dolayı yatırımların durduğu, istihdamın azaldığı bu zorlu süreçte Kale Okulları yatırım yapmaya ve yeni istihdam yaratmaya devam ediyor.

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak yaptığı açıklamada: " Türkiye'de ilk olan Yenilenebilir Enerji Lisemizi Kocaeli'de açıyoruz. Toplam yatırım maliyeti 36 Milyon TL olan bu yatırımla ülkemize güvenimizi ortaya koyuyoruz. Yeni istihdamlar yaratacağız ve öğrencilerimiz için güvenli bir okul ortamı ortaya çıkaracağız. Anlaşmamız bugün itibari ile imzalanmıştır. Ülkemiz ve eğitim camiamız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.


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