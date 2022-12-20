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Kampüste Bi’Mola günleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Kampüste Bi'Mola” etkinliği düzenliyor

Kampüste Bi'Mola günleri başlıyor

20 Aralık 2022 Salı 12:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Akademi Üniversite birimi, Kocaeli Üniversitesi’nden sonra Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal alanda da birçok imkân sunan Akademi Üniversite biriminin “Kampüste Bi’Mola” etkinlik programının birinci günü Yusuf Bilal Altıntaş stand-up gösterisi yaparken ikinci gün ise sevilen grup Sakiler konser verecek. 


ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ BİR GECE YAŞAYACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gebze Teknik Üniversite öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı final sınavlarına moralle girmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenliyor. 21-22 Aralık 2022 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde stand-up gösterisi ve konser etkinliğini içeren organizasyonlar iki gün boyunca kültür ve sanat rüzgârı estirecek. Kampüste Bi'Mola adlı geleneksel etkinlik 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 20.00’de Yusuf Bilal Altıntaş stand-up gösterisiyle başlayacak. 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 20.00’de ise Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan başarılı müzik grubu Sakiler, sevilen şarkılarını seslendirerek, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.


BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN DAVET

Hayata farklı bir pencere açan, geleceğe yön veren üniversite hayatında öğrencilere başarılar dileyerek etkinliklere davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Üniversiteli öğrencilerimize yönelik etkinliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Akademi Üniversite, akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal alanda da birçok imkân sunmaktadır. Kocaeli’nin merkez noktasında bulunan Genç Mekân binasında, kütüphane, spor salonu, gastronomi ve kahve demleme atölyesi, ortak çalışma alanları yer almaktadır. Akademik Okullar birimi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Genel İngilizce, YDS Hazırlık, Kavramlar ve Anlamlar, Finansal Okuryazarlık, Genel Arapça, Sinema Çekim Teknikleri gibi dersler düzenlenmektedir. Üniversite öğrencilerimiz tüm bu faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bunlara ek olarak, Kampüste Bi'Mola, Gelin Tanış Olalım gibi etkinlikler yapılmakta, ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik gezi, sosyal sorumluluk projeleri gibi bir takım sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki tüm öğrencilerimizi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı final sınavlarına kısa bir mola vererek moralle girmelerini sağlamak amacıyla Kampüste Bi’Mola etkinliğimize davet ediyoruz” dedi. 


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