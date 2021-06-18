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Kaybedeni olmayan Yarışmanın Türkiye Birincisi Kocaeli’den!

Geçtiğimiz Günlerde Anadolu Gençlik Dermeği ve Milli Gençlik Vakfının Türkiye Geneli tertip ettiği Siyer-i Nebi Yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmanın Türkiye birincisi Kocaeli’den çıktı.

Kaybedeni olmayan Yarışmanın Türkiye Birincisi Kocaeli'den!

18 Haziran 2021 Cuma 11:24

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) bu yıl ortaokullar ve lise düzeyinde online olarak düzenlemiş olduğu Siyer-i Nebi Yarışması büyük bir heyecan ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya binlerce ortaokul ve lise öğrencisi katılım gösterdi.

Türkiye’nin her yerinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı Siyer-i Nebi Yarışması’nda katılımcılar efendimizinizinde.com üzerinden online olarak eş zamanlı gerçekleştirilen yarışmada bilgilerini ölçtüler.

Yarışma öncesi AGD TV üzerinden yapılan deneme sınavları ile öğrenciler sınav öncesi hazırlıklarını yaparlarken, yarışmanın hemen ardından anlatımlı sınav çözüm videoları yine AGD TV üzerinden katılımcılar ile paylaşıldı.

“İslam Bütünüyle İnsanın Yaşaması İçin Gönderilmiş Bir Dindir”

Anadolu Gençlik Derneği, yaklaşık yüz binlerce gencin yarışmaya katıldığını belirterek, yarışmacıların aileleri de düşünüldüğünde bunun milyonlarca bir kitlenin Hazreti Muhammed (sas)’in hayatına odaklanması demek olduğuna dikkati çekti. Kendileri için yarışmanın bunun bir vesilesi olduğunu aktaran Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı; “Elbette bu yarışmanın katılımcılarını hoşnut edecek sürpriz hediyelerimiz olacak. Biz en güzel hediyenin tüm katılımcılarının zamanlarını Efendimiz ’in örnek hayatını öğrenmeye ayırmaları olarak görüyoruz. Öte yandan, İslam’ı sadece ve sadece bilmek ile her şeyin bitmediğini bunu hayatımıza tatbik etmek gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü İslam, bütünüyle insanın yaşaması için gönderilmiş bir dindir ve Efendimiz ise tutum ve davranışları ile hepimiz için örneklik teşkil eden bir önderdir. Bu örneklik, tüm zamanlara ve mekânlara seslenmektedir” ifadelerini kullandı.

 

 

 

“O, İlahi Kelamın Ete Kemiğe Bürünmüş Halidir”

Siyer-i Nebi Yarışması’ndaki en önemli amacın, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) hayatını bir gence daha ulaştırmak olduğunun altını çizen Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Halıcı; “Efendimiz Aleyhisselam, Allah‘a ve ahiret gününe iman eden ve Rabbini çokça zikreden müminlerin en güzel örneği, önderi ve rehberidir. O, bir masal kahramanı değil O hayatın tüm zorluklarına göğüs germiş kutlu bir elçidir.

O, bizim içimizden biri, sıkıntıya uğramamıza üzülen, bizim için endişe eden, bize şefkat ve merhamet gösterendir. O, ‘ben sizin babanız gibiyim‘ diyerek bizi kendisinden ayırmayan, omzunda kerpiç taşıyan, açlıktan midesine taş bağlayandır. O, Allah’ın üzerine yemin ettiği yüce hayatın sahibi, ilahi kelamın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onu sevmek, ona tâbi olmak, onun davasını anlayabilmek onun hayatını en güzel şekilde öğrenmekle mümkündür. Hayatta en güzel şey, Allah ve Resul’ünü bilmek ve Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşamaktır.” dedi.

Sınavın Türkiye Birincisi Kocaeli’den

Yüksek bir manaya hizmet etmek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanan Siyer-i Nebi yarışmasının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler dereceye giren öğrencilere çevrildi. Lise kategorisinde Kocaeli birincisi olan Sedat Tunğ aynı zamanda Türkiye birincisi de seçilerek birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın ortaokul ve lise kategorilerinin Kocaeli’deki dereceleri şöyle:

Ortaokul Kategorisi

1. Enes Talha KURT (Gebze)

2. Yahya Umut Bayrak (İzmit)

3. Yağız Efe Söylemez (İzmit)

Lise Kategorisi

1. Sedat Tunğ (Gebze)

2. Sezer Tunğ (Darıca)

3. Hafize Sultan Karaca (İzmit)

 

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