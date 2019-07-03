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Kaymakam Güler okul inşaatlarını inceledi

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler bölgede yapımı devam eden okul inşaatlarını gezerek Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Güler okul inşaatlarını inceledi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23

Gebze’de yapımı devam eden Yunus Emre Ortaokulu, Atatürk İlköğretim Okulu, Çoban Mustafa Paşa İlköğretim Okulu, Toki İlköğretim Okulu, Bilgi İlköğretim Okulu inşaatlarını gezerek son durumlarını yerinde inceleyen Güler, "Öğrencilerimizin, çağımıza uygun şartlarda, fiziki ortamları daha iyi koşullarda eğitim göreceği okulların inşaatlarını gezerek son durumlarını hem yerinde gördük hem de firma sahiplerinden bilgi aldık. Geçen sene ihalesi yapılan bu sene yapımına başlanan 6 okulumuzda kontrollerimizi yaptık. Müteahittlerimiz okulları belirlenen ihale süresinde tamamlayarak teslim edecekler. Bu sene haziran ayında 3 okulun daha ihalesi yapıldı.Buna ek olarak 3 okul ihalesi daha yapılacak. Okulların tamamlanması ile birlikte ilçemizdeki okul ihtiyacı önemli ölçüde giderilmiş olacak" dedi.
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GebzeOkulKaymakamOkul Inşaatı
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