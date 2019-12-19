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EĞİTİM:
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KENDİNİ TANI, MUTLU YAŞA

Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde “Ben Kimim ve Beden Dilini Etkili Kullanma” isimli söyleşi dün gerçekleştirildi.

KENDİNİ TANI, MUTLU YAŞA

19 Aralık 2019 Perşembe 10:11

 İİBF 212 no’lu salonda gerçekleşen etkinlik KOÜ Yönetişim Kulübü, KOÜ İletişim Kulübü (KUİK) ve KOÜ Arge ve İnovasyon Kulübü birlikteliğinde düzenlendi. Etkinliğe BİSSATEK Bilişim ve Danışmanlık Firması Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Güngör konuşmacı olarak katıldı. Kariyer yolculuğundaki adımlar ile ilgili bilgiler veren Güngör, “Günlük hayatta yaşadığınız olaylar sonrasında kendisini değerlendiren herkes, gün sonunda kendi bünyesinde farkındalık yaşamıştır.” dedi.

DOĞRU İŞ ORTAMI, YETERİ KADAR HUZUR

Öğrencilik dönemi için insanın kendisini nasıl tanımladığının çok önemli olduğunu vurgulayan Güngör, “İstemediğiniz bir iş ortamında çalışmaya başladığınızda zaman sizin için olumlu akmayacak demektir. Çünkü stres dediğimiz olayla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun sebebi de uğraştığınız, hedeflediğiniz bir alandan farklı bir alana geçiş yapmanız. Bir zaman sonra orası sizin için bir iş yerinden çıkıp zulüm ortamına dönüşecek.” ifadelerini kullandı.

ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI

İnsanın kendisini nasıl tanımladığı sorusunun ilk olarak iş hayatında insanların karşısına çıktığını ve bu soruların hayati önem taşıdığını söyleyen Güngör, “Ben nelerden hoşlanıyorum? Hangi tür kitapları okuyorum? Toplum hakkında neler bende soru işaretleri yaratıyor? İnsan ilişkilerinde nelere dikkat ediyorum?” sorularına herkesin bir yanıtı olması gerektiğine vurgu yaptı. Kişisel swat analizlerinin öğrenciler için önem taşıdığına değinen Güngör, “Son 7 yıldır Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kariyer konusunda insanlar artık özgeçmişten önce kişisel swat analizi istiyorlar. Kişisel swat ile özgeçmiş arasında farklar var. En büyük fark ise analiz yönteminde iş görüşmesine gitmeden kendinizi ifade edebilmeniz. Kişinin kendini anlatabilip, anlatamadığı, ne ile meşgul olmak istediği, kişisel özellikleri, hangi alanda başarılı olmak istediği ve belirli bir stratejisinin olup olmadığı bu analizlerin içeriğini oluşturur. ‘Hangi konularda başarılıyım?’ sorusu tuzak sorudur. Oraya yazdığınız veriler eğer başvurduğunuz yere uygun değilse karşı tarafın cevabı ‘Biz sizi arayacağız!’ olur.” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

MUTLU MUYUZ?

Bahadır Güngör insanın bireysel mutluluğuna değinerek şöyle konuştu: “Mutluluk hissi ve hangi durumlarda mutlu olduğunuz çok önemli. İnsanoğlu, 24 saatte yaklaşık olarak 12 saat mutsuz hissediyor. Geriye kalan 8 saatte de uyuduğumuzu düşünelim. Bize mutlu olmak için 4 saat kalıyor. Bu 4 saatte ‘Mutlu muyuz?’ sorusunu kendimize sormalıyız. Bir araştırma sonucunda da o 4 saatte mutlu olamadığımızı ve daha şiddetli bir mutsuzluk yaşandığı tespit edilmiş. Günlük 4.5 saat hepimizde bulunan cam ekranlara bakıyoruz ve bu çok ciddi bir zaman hırsızlığı. Evet, sosyalleşmek çok önemli ama zamanınızdan fazlaca harcayarak gelecekle ilgili bütün planlamalarınız da körelme gerçekleştiriyorsunuz.”

 

 

KOÜHA: Hülya ALTINTAŞ

 

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