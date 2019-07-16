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Keşfedilen Yetenekler

Kocaeli'de 33 pilot okulda yürütülen Keşfedilen Yetenekler Projesi kapsamında 22 bin 640 öğrenciye yeteneklerine göre spor ve sanat eğitimi verildi.

Keşfedilen Yetenekler

16 Temmuz 2019 Salı 17:46

Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Vali Aksoy, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla uygulamaya koydukları Keşfedilen Yetenekler Projesi'nin ilk yılını tamamladıklarını söyledi. İlçedeki bütün müzik ve beden eğitimi öğretmenlerini ilgi alanlarına göre bir havuzda toplayıp, öğrencilerin tercihlerine göre bu öğretmenlerimizden yararlandıklarını belirten Aksoy, toplam 33 okulda 22 bin 640 öğrencinin spor ve sanat faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.

Aksoy, projeyi ilk yıl 33 okulda uyguladıklarını, gelecek yıl bu sayının çok çok üstüne çıkılmayı planladıklarını vurgulayarak, "Nihai hedef bütün öğrencilerimizi kapsaması. Bu konuda yaygın bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız." diye konuştu.

Projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aksoy, konuşmasının ardından projenin uygulandığı okulların müdür ve öğretmenlerine başarı belgesi takdim etti. 



AA
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