Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor

7’den 70’e her yaştan binlerce ziyaretçiyi ağırlayan SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, eğitim dönemindeki faaliyetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgievleri, eğitim programları kapsamında Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi’nde alan gezisi yapıyor ve atölye etkinliklerine katılım sağlıyor.

16 BİLGİEVİ

Gerçekleştirilen program kapsamında 16 Bilgievi’nden toplam 252 öğrenci etkinlik kapsamında verilen eğitim atölyelerden yararlanıyor. İlk olarak SEKA Kâğıt Müzesi sergi alanları ve salonlarını gezen öğrenciler kâğıt yapım süreçleri hakkında bilgilendiriliyor. Öğrenciler origami atölyesinde kâğıt katlama sanatlarının inceliklerini öğrenerek motor becerilerini geliştiriyor.

DENEYİM KAZANIYORLAR

Bilim Merkezi kimya atölyelerinde ise sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirildikten sonra, doğal ürünleri kullanarak kendi diş macunlarını üretiyor. Öğrenciler ilk defa öğrendikleri bilgilerle hem günlük hayatta hem de okul hayatında deneyim kazanıyor.







