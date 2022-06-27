KİHMED 40. GELENEKSEL MEZUNLAR GÜNÜ BULUŞMASI İÇİN GÜN SAYIYOR

Bu yıl mezunların gün boyu birlikte daha fazla vakit geçirebilmesi, doya doya hasret giderebilmesi için gerekli hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca buluşmaya mezun ve mensuplardan siyasetçi ve bürokratların katılımı da bekleniyor.