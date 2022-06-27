KİHMED 40. GELENEKSEL MEZUNLAR GÜNÜ BULUŞMASI İÇİN GÜN SAYIYOR
Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından mezun ve mensupların katılımıyla gerçekleştirilen mezunlar günü buluşması, pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte büyük bir özlemle bu yıl 40. Geleneksel Mezunlar Günü buluşmasıyla 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 11:00’de Seka Kültür Alanı'nda bulunan Kihmed-Önder Gençlik ve Eğitim Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.