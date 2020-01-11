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Kılavuz Gençlik üniversiteli gençlerin yanında

Kocaeli’deki üniversite gençlerinin akademik kariyerlerine yön vermek amacıyla hayata geçirilen Akademi Üniversite ve Uluslararası Öğrenci Birimi çok sayıda üniversite öğrencisine hizmet verdi.

Kılavuz Gençlik üniversiteli gençlerin yanında

11 Ocak 2020 Cumartesi 10:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ödüllü gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite evresinde eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren Akademi Üniversite'ye 2019 yılı içinde üniversite gençleri yine büyük ilgi gösterdi. Akademik, sosyal ve salon programları başta olmak üzere üniversite öğrencileri için fırsat haline gelen Akademi Üniversite, 2019 yılında hem Kocaeli Üniversitesi ve hem de Gebze Teknik Üniversitesi’ne yönelik 9 bin 300 öğrenciye hizmet verdi. Akademi Üniversitenin yabancı öğrencilere yönelik faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci birimi ise 2019 yılı içerisinde bin 600 misafir öğrenciye kılavuz oldu. 

 

1 YILDA ONLARCA PROGRAM

2019 yılının başından beri Kocaeli’deki üniversite öğrencilerine yönelik onlarca program gerçekleştiren Akademi Üniversite hem Kocaeli Üniversitesi hem de Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri için önemli bir fırsat haline geldi. Buna göre Akademi Üniversite 2019 yılında Gençlik Kampları, Akademik Okullar, Geziler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Paneller, Söyleşiler, Açıkhava Sineması, Doğa Yürüyüşleri, Öğrenci Kulüp Toplantıları, Kocaelispor Maç Etkinlikleri, Kitap Fuarı Etkinlikleri ve Bahar Şenlikleri gibi programlarla üniversiteli öğrencilerin yanında oldu.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİNDE NELER OLDU

Kılavuz Gençlik Modeli’nin uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi de 2019 yılında çok sayıda misafir öğrenciye kolaylık sağladı. Yurt dışından Kocaeli’ye okumak için gelen gençlere her türlü kolaylığı sağlayan Uluslararası Öğrenci Birimi, 2019 yılı içerisinde bin 600 misafir öğrenciye hizmet verdi.

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİYLE TOPLANTILAR

Akademi Üniversite ve Uluslararası Öğrenci Birimi yıl boyunca Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri öğrenci kulüpleriyle çok sayıda toplantı gerçekleştirdi. Toplantılar neticesinde yapılan faaliyetler artarken öğrenci kulüplerine çalışmalar kapsamında hem birçok alanda destek verildi.

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