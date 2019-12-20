Kocaeli Ticaret Odası’nın, Kocaeli Barosu işbirliğiyle düzenlediği ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Semineri’nde, Av. Burhan Uyan ve Av. Emrah Yavuzcan katılımcılara kanun hakkında önemli bilgiler verdi

Kocaeli Ticaret Odası, 2016 yılında yürürlüğe giren gerek özel gerekse iş hayatı açısından büyük öneme sahip ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. Kocaeli Barosu işbirliğinde ve KOTO Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminere KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak birlikte ev sahipliği yaparken, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Akın Tuna Evgin ile çok sayıda iş insanı katıldı.





‘MADDİ- MANEVİ KAYIPLARIN ÖNLENMESİ ADINA…’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe, konunun önemine vurgu yaparak “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile etki alanı genişleyen kişisel verilerin korunması hakkı ülkemizde bir süre önce Anayasal bir dayanağa ve temel bir kanuna konu olmuştur. Bu kapsamda oluşturulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile de kişisel verilerin korunması, düzenlenmesi ve denetlenmesi konuyla ilgili bir uzman makam tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bizler Oda olarak yönetmeliğin en yetkili mercilerden, tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve siz değerli üyelerimizin maddi ve manevi kayıplarının önlenmesi adına bu toplantıyı düzenliyoruz. Üyelerimizin talepleriyle düzenlenen toplantımızın faydalı olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

‘KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLİNCİ OLUŞTURULMALI’

Kocaeli Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Akın Tuna Evgin, “Teknolojik gelişmelerin, temel hak ve hürriyetlere müdahale edebilmeyi kolay hale getirmiş olması ve bu durumun hukuki bir sorun olarak kendini göstermesi, bu alanda önemli yasal düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir. Kişisel verilerin korunması bilincinin oluşturulması ve kanunun getirdiği yükümlülüklerin bilinmesi adına çok önemli bir organizasyon olan seminerimize ev sahipliği yapan Kocaeli Ticaret Odası’na ve kıymetli hukukçularımıza Kocaeli Barosu adına bir kez daha teşekkür ederim” dedi.





KOCAELİ BAROSU BAŞKANI: YENİ BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ

Toplantının son açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, konuşmacıların alanında çok uzman isimler olduğunu ifade ederek, “Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması hususunda uzun süredir konuşulan ve yürürlüğe giren, kanunla alakalı gerçek ve tüzel kişiliklerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yeni bir süreç yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.





‘BU KANUNLA ÇOK TEMEL HAKLAR KORUNUYOR’

Akabinde Av. Emrah Yavuzcan ve Av. Burhan Uyan, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile ilgili sunumlarını paylaştı. Avukat Yavuzcan sunumunda kanunun geçmişine ve bugüne dair bilgiler paylaşarak, “ “6698 sayılı kanuna neden ihtiyaç duyulduğuna dair konuşarak başlamalıyız. Herkesin sırları var. Yargıtay, ‘sırlar kişisel varlıklardır’ diyor. Avrupa Birliği Temel Hakları Bildirgesi de, ‘herkes kendisine ilişkin kişisel bilgilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir’ diyor. Bizim ise 2016’da yürürlüğe giren kanunumuzun atası 95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi. Peki Türkiye’de durum ne? Türkiye ilk defa 1981 yılında Strazburg’daki uluslararası sözleşmeye imza atan ülkelerinden bir tanesi fakat uygulama açısından tarih 2016. 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) onaylanarak yürürlüğe giriyor. Türkiye geç kalmış olmasına rağmen 2016’da KVKK’yı onaylayarak mevzuata koyuyor. Kanunların olması tek şart değil. Aynı zamanda uygulanabilir olması gerekiyor. Peki KVKK’ya hazır mıyız? Her ne kadar yürürlüğe girmiş bir kanun ola da birkaç takla atacak. Çok fazla değişecek ama çok temel haklar korunuyor bu kanunla” ifadelerine yer verdi.





1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Seminerin son sunumunu gerçekleştiren Av. Burhan Uyan, “Bugünkü yoğunluk çok güzel. Biz bu tabloyu çok görmüyoruz. Koto’ya ve emeği geçenleri teşekkür ediyoruz. Mevzuatı baştan anlattık ki, tüm detaylarına hakim olalım. Anayasa’da 2010 yılında yapılan değişiklikle kişisel verilerin koruma altında olduğunu söyleyebiliriz. Anayasa mahkemesinin dediğine göre Kişiliğin Serbestçe Geliştirilebilmesi hakkı var. Ama bunu uygulamada ne kadar yapabiliyoruz tartışılır. Özellikle kültürel anlamda ülkenin içinde bulunduğu durum ve kadın şiddeti artık içimizi acıtıyor. Bugün kişisel veri diyoruz. Kişiliğin ne kadar kutsal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk Ceza Kanunu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngörüyor” ifadelerine yer verdi.