Kitap Okuma Halkaassı

ÖZEL İLİM’DE ‘’KİTAP OKUMA HALKASI’’ ETKİNLİĞİ



İLİM ÖĞRENCİLERİ KİTAP OKUMA HALKASI

Ekim ayında başlayan ve 8 ay sürecek olan ‘’Kitap Okuma Halkası’’ projesinde amaç, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kendini daha iyi ifade edebilen, olayları ve olguları yorumlayabilen, milli-manevi değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmektir.