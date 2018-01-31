KO-MEK 505.204’e kişiye erişti.





2005 Şubat ayında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatı ile 8 kurs merkezinde yetişkin eğitimi faaliyetine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Kocaeli’nde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gelişerek 12 ilçede 43 Kurs Merkezi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. KO-MEK 13 yılda yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederken toplam kursiyer sayısında 505.204’e erişti.

505 BİN 204 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Kurulduğu günden itibaren kendisini sürekli yenileyerek 13. yılını geride bırakan KO-MEK artık yarım milyonu aşkın bir aile haline geldi. Geride bıraktığı 13 yılda 326 farklı branşta 470 bin 675 kişiye eğitim veren KO-MEK 2017-2018 eğitim öğretim döneminin ilk yarısında 34.529 kursiyere eğitim vererek toplam kursiyer sayısını 505.204 kişiye çıkardı. Mesleki eğitimlerden istihdam eğitimlerine, sosyal projelerden kültürel projelere kadar birçok alanda kursiyerlerin yanında olan KO-MEK geniş kitlelere ulaşarak bir kez daha bir Halk Üniversitesi olduğunu kanıtlamış oldu. Yeni dönemde 196 farklı branşta 1.819 farklı grupta 316 Usta Öğretici ile eğitimlerine devam eden KO-MEK ailesine katılmak isteyen vatandaşlar www.komek.org adresinden online olarak kayıt yaptırabilirler.

İSTİHDAMIN YOLU KO-MEK’TEN GEÇİYOR

12 ilçede 43 kurs merkezi ile modern sınıflarda son teknoloji araç ve gereçlerle eğitim veren KO-MEK istihdama yönelik vermiş olduğu kurslarla sadece Kocaeli’nde değil il dışından gelen birçok kursiyerin de iş sahibi olmalarına imkân sağlıyor. İş dünyasının ihtiyaçlarına göre kurslarını açan KO-MEK yetiştirdiği kalifiye elemanlarla hem istihdama katkı sağlıyor hem de işçi açığını kapatmış oluyor. Geçtiğimiz dönem ilk kez Havuz Suyu Operatörlüğü ve Forklift kursu açarak eğitim veren KO-MEK yeni dönemde Asansör Sistemleri Bakımı- Onarımı Elamanı, Servis (Garsonluk) Elemanı, Doğal Gaz İç Tesisatçısı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı branşlarında kurslar açarak büyük istihdam seferberliğine vermiş olduğu desteği sürdürmeye devam etti.

AİLE YAPISINA KATKISI

Vermiş olduğu meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra Aile Okulu ve Değerler Eğitimi projeleri ile Kocaeli’nde binlerce aileye ulaşarak aile yapısına da katkıda bulunan KO-MEK “Hayatın İçinde KO-MEK” projesi ile de kursiyerlerin yanında olmaya devam ediyor. “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine verdiği katkı ile yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç çocuklara destek olan KO-MEK ailesi, destek çıktığı yüzlerce öğrenci ile birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemiş oldu. Bir üniversite kenti olan Kocaeli’nde üniversite öğrencilerine yönelik açılan bir çok branş ve mesleki kurslarla kişisel gelişime katkı sağlayan KO-MEK ayrıca çalışan bireylere de eğitim vererek kursiyerlerin kariyerlerine katkı sağlamış oldu.

KO-MEK’Lİ OLMANIN TAM ZAMANI

Bilişim ve teknoloji alanında eğitime açılan branşlar da bir üst kurların açılmaya başlandığı KO-MEK’te teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek alanında uzman usta öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarda, kimi kursiyer yıllardır yapmak istediği hobilerini gerçekleştirirken kimi kursiyerde almış olduğu meslek ve teknik eğitimlerle hayata emin adımlarla hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitimler sonunda 12 ilçe de açılan sergilerde el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kursiyerler yılsonunda gerçekleştirilen “Genel Sergi” ve festivalle birlikte yılın yorgunluğunu atmış oluyor. Gelişen iletişim teknolojilerini yakından takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda vatandaşlara kolaylık sağlaması için hayata geçirdiği e-Kocaeli cep ve tablet uygulamasının hizmet kapsamı da genişleterek KO-MEK’e ulaşmayı daha da kolay ve pratik hale getirdi. Android ve IOS uygulamasını kullanan KO-MEK’e kayıt yaptırmak için e-Kocaeli mobil uygulaması ile birlikte İNTERAKTİF menüsünden KO-MEK Kurs Merkezlerinde eğitim almak istenen branşlara bir kaç adımda kolaylıkla Kurs Merkezine gitmeden online kurs başvurusunda bulunulabiliyor.