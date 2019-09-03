KO-MEK branş tanıtımları yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK), yeni eğitim dönemi öncesinde vatandaşlar için branşlarını tanıtacak. Branş tanıtımları nedeniyle ilçe merkezlerinde stantlar kurulacak ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilecek eğitimler konusunda Kocaelilere bilgi aktarılacak. Saha çalışması adı altında yapılacak olan bilgilendirme sırasında, vatandaşlar istedikleri branşa online başvurularını da yapabilecek.

İLÇE MERKEZLERİNDE TANITIM

Saha çalışmaları Gebze, Gölcük ve İzmit’te yapılacak. Gebze’deki tanıtım 4 Eylül, Gölcük’teki tanıtım 5 Eylül ve İzmit Fevziye Camii Yürüyüş Yolu üzerindeki tanıtım ise 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. Tanıtımlar sabah 09.00 itibariyle başlayacak ve mesai bitimine kadar devam edecek.

GENİŞ KAPSAMLI BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Saha çalışmalarında, öncelikli olarak vatandaşlara bu yıl 15. Kuruluş yılını kutlayan Halk Üniversitesi KO-MEK ile ilgili geniş bilgi verilecek. Bunun yanı sıra Eylül ayında yeni eğitim dönemine başlayacak olan 42 kurs merkezi ile bu merkezlerde verilecek eğitimler ve branşlar tanıtılacak. KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri de stantlarda müzik branşlarını tanıtacak ve minik dinletiler gerçekleştirecek.

TABİİ Kİ ÇOCUKLAR UNUTULMAYACAK

Saha çalışmalarında her zaman olduğu gibi çocuklar unutulmayacak. Tanıtım stantlarını ziyaret edecek çocuklar için bu alanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Büyüklere tanıtım yapılırken çocuklar da bu sırada ebru, taş boyama, yüz boyama etkinliklerine katılabilecek.

GEÇEN YILIN RAKAMLARI

KO-MEK geçtiğimiz eğitim döneminde 71 bin 433 kursiyere, birbirinden farklı branşlarıyla hizmet sundu. İstihdam branşları ise ülkenin bu yöndeki politikasına adeta can verdi. KO-MEK sertifikası iş bulma aşamasında kentin en önemli referans değerlerinden biri haline geldi. Bu dönem içinde özellikle istihdam branşları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. KO-MEK’te; arıcılıktan, kaynakçılığa, sıhhi tesisatçılıktan, havuz suyu operatörlüğüne kadar 134 doğrudan ve dolaylı istihdam branşında vatandaşlara meslek eğitimi verildi. Birçok insan bu sayede ya kendi işini kurdu ya da “vasıflı çalışan” özelliği ile iş buldu.

15 YILDIR EĞİTİMİN HİZMETİNDE

15 yıl içindeki rakamlar ise yine verilen eğitimin anlamını gözler önüne serdi. 15 yılda 602 bin 417 kursiyere farklı branşlarda hizmet verildi. Yola 12 kurs merkezi ile çıkan KO-MEK, bu sayıyı 42’ye yükseltti.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 16 Eylül itibariyle başlayacak. Halk Üniversitesi bu yıl da aynı eğitim kararlılığı ve kalitesiyle Kocaeli halkına eğitim hizmeti vermeye devam edecek.