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KO-MEK eğitimde işi şansa bırakmaz

Vatandaşları eğiten usta öğreticiler de eğitimden geçiyor.

KO-MEK eğitimde işi şansa bırakmaz

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44

Halk Eğitiminde kentte bir marka haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bu başarısını kuşkusuz eğitime verdiği önemde barındırıyor. KO-MEK, vatandaşlara en iyi eğitimi vermek için işe kendi iç dinamikleri ile başlamayı bir gelenek haline getirdi. KO-MEK’te görev yapan usta öğreticiler için bu yaz döneminde kişisel gelişim seminerleri başlatıldı.

 

5 BRANŞTAN BİRİNİ SEÇİP, EĞİTİM ALIYORLAR

KO-MEK Usta öğreticileri için KO-MEK’te Kişisel Gelişim Seminerleri başlatıldı. Eğitime 254 KO-MEK Usta Öğreticisi katılıyor. Seminerler, Kur’an-ı Kerim, Bilgisayar Kullanımı, Diksiyon, İşaret Dili ile İş ve Sosyal Hayatta İletişim branşlarında veriliyor. Usta öğreticiler bu dört branştan birini seçerek derslere katılıyor.

 

MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİME ÖNEMLİ YATIRIM

KO-MEK tarafından usta öğreticilere yönelik başlatılan kişisel gelişim semineri usta öğreticilerin kariyeri açısından büyük önem taşıyor. Kişisel gelişim semineri alan usta öğreticiler bir yandan kendi eğitim kariyerine yatırım yaparken, diğer yandan da mesleğinde yenilenme kuralını yerine getirmiş oluyor.

 

İŞARET DİLİNE İLGİ YOĞUN

Seminerlerde en fazla ilgiyi ise İşaret Dili Branşı görüyor. Zira KO-MEK usta öğreticileri, derslerinde zaman zaman işitme engelli öğrencilerle karşılaşabiliyor. İşaret Dili öğrenmenin bir eğitmen için öneminden hareket eden usta öğreticiler bu nedenle kişisel eğitim seminerlerinde bu branşa yoğun ilgi gösteriyor.

 

DERSLERİ KO-MEK USTA ÖĞRECİLERİ VERİYOR

Öte yandan kişisel gelişim dersleri KO-MEK Usta öğreticileri tarafından veriliyor. Kişisel Gelişim Seminerleri Temmuz ayının sonuna kadar Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde devam edecek.

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