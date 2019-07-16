KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi “candır”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının bu yaza adeta damgasını vuran KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi, engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Atölyenin Mutfak Branşına katılan görme engelli Sümeyye, birbirinden lezzetli yemekler yapmayı öğrendi. Özgüvenin arttığını söyleyen Sümeyye, “Burada çok mutluyum. Çünkü KO-MEK, diğerlerinden farkım olmadığını, benim de bir şeyler yapabileceğimi gösterdi” dedi.

“HER İŞİMİ KENDİM YAPARIM”

KO-MEK’in bu yaz 12-22 yaş arasındaki gençler için oluşturduğu Ev Becerileri Atölyesi, tüm hızıyla sürüyor. Gençler KO-MEK kurs merkezlerindeki pratik eğitimler ışığında dikiş dikmeyi, yemek yapmayı ve evde gerekebilecek basit tamiratları öğreniyor. “Her işimi kendim yaparım” diyebilmenin bir anlamda stajını yapan gençlerin bu durumuna en çok sevinen ise hiç kuşkusuz anneleri.

Anneler, çocuklarının KO-MEK’te aldıkları eğitim sayesinde, kendi kendilerine yetebileceklerini bilmenin iç huzurunu yaşıyor.

ENGELLER KO-MEK’LE AŞILIR

Ev Becerileri Atölyesi tüm bunların yanı sıra engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Doğuştan görme engelli olan Sümeyye Aktan, KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi Mutfak Branşında eğitim alıyor. KO-MEK’in Ev Becerileri Atölyesi açtığını öğrenen Sümeyye, Mutfak Branşı’na katılmak istedi ancak “ben yapamam” kaygısı ile bir süre bu istediğinden uzak kaldı. Halasının teşviki ile KO-MEK kurs merkezine gelen Sümeyye’yi burada KO-MEK usta öğreticileri karşıladı. Ev Becerileri Atölyesi Mutfak Branşını tanıtan ve buradaki faaliyetler hakkında bilgi veren usta öğreticiler, Sümeyye’nin de istemesi durumunda bu kursa rahatlıkla katılabileceğini söyledi. Kendisine gösterilen yakın ilgi ve sevgi karşısında son derece etkilenen Sümeyye, kursa kaydını yaptırarak, eğitimine başladı.

ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ

Kısa süre içinde birbirinden lezzetli yemekler ve hamur işi tarifleri yapmayı öğrenen genç kız, öğrendiklerini evinde de uygulamaya başladı. Aldığı beğeniler ile mutlu olan Sümeyye, bu sayede özgüveninin yerine geldiğini söyledi.

SÜMEYYE’NİN ANLAMLI SÖZLERİ

Duygularını, “KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi’nde olmaktan çok mutluyum” sözleri ile ifade eden Sümeyye, “KO-MEK kendimizi geliştirmemiz için bir fırsat. Özgüven kazanmış oluyoruz. Bir şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Burada öğrendiklerimi evde halamla birlikte yapıyoruz. Geçen akşam burada öğrendiğim çorbayı yaptım. Evdekiler çok beğendi” dedi. Sümeyye’nin en anlamlı sözleri ise, “KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi, en azından benim de diğerleri gibi, bir şeyler yapabileceğimi gösterdi. KO-MEK’e çok teşekkür ederim” oldu.

GENÇLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM

KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi Temmuz ayında hayata geçti. KO-MEK kurs merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde gençlere, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Küçük onarımların yanında seçmeli branşlarda verilen eğitimler ile yaz tatili daha anlamlı hale geliyor.

BASİT ONARIMLAR ÖĞRETİLİYOR

Öte yandan Ev Becerileri Atölyesinde gençlere evde ihtiyaç duyulan basit onarımlara karşı nasıl müdahale edecekleri de öğretiliyor. Bu çerçevede ampül ve damlayan musluk değiştirme, doğal gaz kombisinin su basıncı ile ilgili basit kontrollerin yapılması, kontrol kalemi, çekiç ve tornavida gibi basit el aletlerinin kullanımı öğretiliyor.