KO-MEK ile Hayata Yeniden Başladılar!

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra emekliliğini değerlendirmek isteyen vatandaşlara yeni bir kapı olan KO-MEK, emekliler için 2. bahar olmaya devam ediyor. Emekli kesimin yoğun yaşadığı Gölcük Değirmendere’de gününü evde geçirmek istemeyen ve farklı işlerle meşgul olmak isteyen emeklilerin ilk tercihi KO-MEK kurs merkezleri oluyor. Kimi yeni bir dil öğrenmek için geliyor, kimi resim yapıyor, kimi de ilerlemiş yaşına rağmen bilgisayar kullanmayı öğrenerek çağa ayak uydurmak istiyor.

" KO-MEK BİZE TERAPİ OLUYOR”

Emekli olduktan sonra KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’nin yolunu tutan Trabzonlu 1938 doğumlu Haziran Polat şimdilerde İngilizce öğrenmek için çalışıyor. Kısa sürede İngilizceyi öğrenerek gramer eğitimi almaya başlayan Haziran Polat, kursa devam eden gençlere de örnek oluyor. Azmiyle herkesi şaşırtan Polat, “Çocuk yaşta yaşayamadığım okul ve öğrencilik duygusunu KO-MEK sayesinde bu yaşımda öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla bu sıcacık sınıfta buluyorum” diye ifade etti. KO-MEK kurslarına gelmelerinin kendisi gibi diğer kursiyerlere de terapi etkisi yarattığını ifade belirten Polat, “Buraya geldikten sonra 10 yıl gençleştim bize bu ortamı hazırlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

EMEKLİLER İÇİN HAYAT KO-MEK’TE BAŞLIYOR

Yapısı itibari ile emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’ne her gün yüzlerce vatandaş gelerek eğitim alıyor. Bilgisayar ve resim branşlarının yoğun ilgi gördüğü kurs merkezinde emekli vatandaşlar dil kurslarına da yazılarak yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorlar. Resim bölümünde yeteneklerini sergileyen kursiyerler step aerobik ve fotoğraf çekimi kurslarına da katılarak hayata yeniden başlamanın keyfini çıkarıyorlar. Selvi GEÇAL