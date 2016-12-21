KO-MEK ile Hayata Yeniden Başladılar!

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra emekliliğini değerlendirmek isteyen vatandaşlara yeni bir kapı olan KO-MEK, emekliler için 2. bahar olmaya devam ediyor. Emekli kesimin yoğun yaşadığı Gölcük Değirmendere’de gününü evde geçirmek istemeyen ve farklı işlerle meşgul olmak isteyen emeklilerin ilk tercihi KO-MEK kurs merkezleri oluyor. Kimi yeni bir dil öğrenmek için geliyor, kimi resim yapıyor, kimi de ilerlemiş yaşına rağmen bilgisayar kullanmayı öğrenerek çağa ayak uydurmak istiyor.
EMEKLİLER İÇİN HAYAT KO-MEK’TE BAŞLIYOR
Yapısı itibari ile emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’ne her gün yüzlerce vatandaş gelerek eğitim alıyor. Bilgisayar ve resim branşlarının yoğun ilgi gördüğü kurs merkezinde emekli vatandaşlar dil kurslarına da yazılarak yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorlar. Resim bölümünde yeteneklerini sergileyen kursiyerler step aerobik ve fotoğraf çekimi kurslarına da katılarak hayata yeniden başlamanın keyfini çıkarıyorlar. Selvi GEÇAL