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KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun

Vatandaşlar, son dönemin önemli iş kollarından biri olan mantarcılığı KO-MEK’te öğreniyor.

KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:03

Son dönemde girişimcilik denince akla gelen mantar yetiştiriciliği, Kocaeli’nde özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Söz konusu ilgi ve gelen talep nedeniyle KO-MEK geçtiğimiz yıl içinde bünyesinde Mantar Yetiştiriciliği Branşı açtı. KO-MEK’te mantar yetiştirmeyi öğrenecek olan kursiyerler bu sayede ileride kendi işlerini kurabilecek.

 

BRANŞA YOĞUN İLGİ

Mantar Yetiştiriciliği Kursu Yenimahalle Kurs Merkezi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Kursa vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlginin nedeni, mantar yetiştiriciliğinin son dönemde oldukça revaçta olmasında yatıyor. Zira mantar yetiştirmek hem ekonomik hem de zirai açıdan oldukça kolay bir uğraş.

 

AİLE BÜTÇESİNE DOĞRUDAN KATKI

Mantar yetiştirmeyi öğrenen bir vatandaş rahatlıkla aile bütçesine katkı sunabiliyor.

Özellikle istiridye mantarları, restoranlar, semt pazarları ve süper marketlerin son dönemde en popüler gıda ürünleri arasında yer alıyor. Üretilen mantarlar bu mecralarda kolaylıkla alıcı buluyor.

 

TÜM DETAYLAR ÖĞRETİLİYOR

KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursunda kursiyerlere, mantar yetiştiriciliğinde kompostun önemi anlatılıyor. Bu aşamada en önemli unsurun atık madde olduğu ve bunların fermante edilerek mantar yetiştirilecek kompostun üretildiği aktarılıyor. Kursiyerlere ayrıca, mantar yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem ve havalandırmanın en önemli ekolojik unsurlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Bu çerçevede, mantar yetiştirilecek yerlerin uygun şekilde iklimlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

 

MANTAR ÜRETİM TESİSİNİ GEZDİLER

Öte yandan KO-MEK verdiği teorik bilgileri zaman zaman sahaya inerek pratik uygulamalarla güçlendiriyor. Bunun yanı sıra kursiyerler için çeşitli inceleme gezileri düzenleniyor. Mantar Yetiştiriciliği kursiyerleri için Mantar Yetiştirme Tesisleri’ne gezi düzenlendi. Kursiyerler bu sayede büyük bir tesiste mantar yetiştirme şartlarını izleme şansı yakaladı.





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