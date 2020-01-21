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KO-MEK personeline e-ticaret eğitimi

KOMEK, internet kullanımıyla son dönemde dünyada ve Türkiye’de oldukça popüler hale gelen e-ticaret konusunu eğitim süzgecine aldı.

KO-MEK personeline e-ticaret eğitimi

21 Ocak 2020 Salı 10:22

KO-MEK personelinin katıldığı eğitimlerde e-ticaret tüm yönleriyle masaya yatırılarak, detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Eğitim, “Türkiye’de ve dünyada e-ticaret, İnternet Reklamcılığı” ile “E-ticaret fotoğrafçılığı” gibi üç ana başlıkta ele alındı.

 

E-TİCARET NEDİR?

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde ilk olarak Türkiye’de ve dünyada e-ticaret olgusu anlatıldı. E-ticaretin mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım satımı olarak betimlendiği eğitimde, rakamlarla dünya ve Türkiye’deki e–ticaret oranları gösterildi. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle perakende e-ticaretin, hem Türkiye’de hem de dünyada sahip olduğu potansiyelde önemli bir büyüme ivmesine çevrildiğine vurgu yapıldı.

 

E-TİCARET İÇİN NE GEREKİR?

Türkiye’de ve dünyada e-ticaret yapmak için gerekenler detayları ile aktarıldı. Bu çerçevede, güvenli ve düzgün çalışan bir alt yapıya sahip olunması gerektiği kaydedildi. Bu alanın olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekilerek, domain-web adresi, internet sitesinin kapladığı alan ve güvenlik için hayati önem taşıyan ssl güvenlik sertifikası gerekliliklerinin altı çizildi.

 

ÜRÜN HAZIRSA, E-TİCARETE HAZIRSINIZ

İlgiyle izlenen eğitimde ürünlerin hazır olması durumunda e-ticarete de bir anlamda hazır olunduğu söylendi. Eğitimde ayrıca, e-ticaret ödeme sistemleri ile kargo ve lojistik konuları ile ilgili detaylı bilgi verildi.

 

TÜKETİCİNİN KARARINI NELER ETKİLİYOR?

İnternetten alışveriş yaparken, tüketicinin kararını etkileyen unsurlar ise bir başka konu başlığında katılımcılara sunuldu. Bu kapsamda site güvenilirliği, aranan ürünün sitede kolayca bulunması ve kredi kartının güvende olması başlıklarının tüketicinin kararında etkili olduğu ifade edildi.

 

İNTERNET REKLAMCILIĞI

KO-MEK’te verilen e-ticaret eğitiminin ikinci halkasında İnternet Reklamcılığı yer aldı. Bu eğitimde katılımcılara, kurumsal markaya sahip olan şirketlerin online ortamlarda gerçek ya da potansiyel müşterilerini amaçlayarak gerçekleştirdikleri reklam çalışmalarına internet reklamcılığı dendiği kaydedildi. Daha önceleri yalnızca geleneksel pazarlama yöntemleri kullanılırken artık internet reklamcılığının devreye girdiği belirtildi.

 


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