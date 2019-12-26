banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KO-MEK Resim branşı kursiyerleri eserlerini sergiledi

Kursiyerlerin eserlerinden oluşan karma resim sergisi sanatseverlerden tam not aldı.

KO-MEK Resim branşı kursiyerleri eserlerini sergiledi

26 Aralık 2019 Perşembe 09:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, kursiyerlerine verdiği sanatsal eğitimin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. KO-MEK, Yeniköy Kurs Merkezi Resim Branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma bir Resim Sergisi açtı. Yeteneklerin tuvallere yansıdığı sergi, sanatseverlerden tam not aldı.

 

SDKM FUAYESİNDE AÇILDI

Karma Resim Sergisi Salı günü SDKM Fuayesinde açıldı. Kursiyerleri bu önemli günlerinde, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, KO-MEK yöneticileri ve usta öğreticileri yalnız bırakmadı.

 

100 ADET ESER YER ALDI

Yağlı Boya, Kara Kalem ve Akrilik tekniklerinden oluşan sergide KO-MEK kursiyerlerinin 100 adet eseri yer aldı. Üç yıllık bir emeğin sonucunda sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler beğeni ile izlendi.

 

KO-MEK İLE RESİME BAŞLADILAR

Sergide KO-MEK’in yetenekleri ortaya çıkaran ve geliştiren özelliği dikkat çekti. Sergide, daha önce eline hiç fırça almamış, ancak KO-MEK Resim Branşı ile tanıştıktan sonra yeteneğini keşfeden kursiyerlerin eserleri yer aldı.  KO-MEK ile resim yapmaya başlayan kursiyerler eserlerinin özel bir sergide yer almasının ve beğeni görmesinin mutluluğunu yaşadı.

 

YAŞI OLMAYAN SERGİ

Öte yandan sergide ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. KO-MEK’in kapısının her yaştaki vatandaşa açık olduğunun en güzel göstergesi bu önemli Karma Resim Sergisi’nde kendini gösterdi. Sergide hem 18 yaşındaki hem de 70 yaşındaki bir kursiyerin eserinin yer alması vatandaşların, “KO-MEK’te önemli olan yetenek, “yaşın önemi yok” yorumuna neden oldu.

 

PAZAR GÜNÜNE KADAR AÇIK

Sergide yer alan eserlerin beğeni görmesi ise KO-MEK usta öğreticileri ve kursiyerini son derece mutlu etti. SDKM Fuayesi’nde açılışı yapılan sergi Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.








 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun
Miniklere geri dönüşümün önemi anlatıldı Miniklere geri dönüşümün önemi anlatıldı
Çiftçi,” Okumanın yaşı yok” Çiftçi,” Okumanın yaşı yok”
Miniklere geri dönüşümün önemi aktarıldı Miniklere geri dönüşümün önemi aktarıldı
KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Eğlenceli Etkinlik KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Eğlenceli Etkinlik
Minikler anneleriyle birlikte kitap okudu Minikler anneleriyle birlikte kitap okudu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi...
Vatandaşlar, son dönemin önemli iş kollarından biri olan mantarcılığı KO-MEK’te öğreniyor.

Haberi Oku