KO-MEK Resim branşı kursiyerleri eserlerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, kursiyerlerine verdiği sanatsal eğitimin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. KO-MEK, Yeniköy Kurs Merkezi Resim Branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma bir Resim Sergisi açtı. Yeteneklerin tuvallere yansıdığı sergi, sanatseverlerden tam not aldı.

SDKM FUAYESİNDE AÇILDI

Karma Resim Sergisi Salı günü SDKM Fuayesinde açıldı. Kursiyerleri bu önemli günlerinde, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, KO-MEK yöneticileri ve usta öğreticileri yalnız bırakmadı.

100 ADET ESER YER ALDI

Yağlı Boya, Kara Kalem ve Akrilik tekniklerinden oluşan sergide KO-MEK kursiyerlerinin 100 adet eseri yer aldı. Üç yıllık bir emeğin sonucunda sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler beğeni ile izlendi.

KO-MEK İLE RESİME BAŞLADILAR

Sergide KO-MEK’in yetenekleri ortaya çıkaran ve geliştiren özelliği dikkat çekti. Sergide, daha önce eline hiç fırça almamış, ancak KO-MEK Resim Branşı ile tanıştıktan sonra yeteneğini keşfeden kursiyerlerin eserleri yer aldı. KO-MEK ile resim yapmaya başlayan kursiyerler eserlerinin özel bir sergide yer almasının ve beğeni görmesinin mutluluğunu yaşadı.

YAŞI OLMAYAN SERGİ

Öte yandan sergide ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. KO-MEK’in kapısının her yaştaki vatandaşa açık olduğunun en güzel göstergesi bu önemli Karma Resim Sergisi’nde kendini gösterdi. Sergide hem 18 yaşındaki hem de 70 yaşındaki bir kursiyerin eserinin yer alması vatandaşların, “KO-MEK’te önemli olan yetenek, “yaşın önemi yok” yorumuna neden oldu.

PAZAR GÜNÜNE KADAR AÇIK

Sergide yer alan eserlerin beğeni görmesi ise KO-MEK usta öğreticileri ve kursiyerini son derece mutlu etti. SDKM Fuayesi’nde açılışı yapılan sergi Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

















