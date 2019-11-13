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EĞİTİM:
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KO-MEK, yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyor

Yabancı öğrenciler için önemli fırsat

KO-MEK, yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyor

13 Kasım 2019 Çarşamba 14:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Kocaeli’nde yüksek eğitimlerini yapan yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyor. Dini Yüksek İhtisas Kurumu’nda eğitim alan yabancı öğrencilere Türkçe dersleri KO-MEK tarafından veriliyor. Eğitim, yabancı öğrencilerin kentle bütünleşmesinin yanı sıra günlük yaşantılarını daha da kolaylaştırmayı sağlayacak.

 

DERSLER BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinden kilometrelerce uzaktaki bir kente gelerek eğitimlerini gerçekleştiren yabancı öğrencilere olan hassasiyeti ile dikkat çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Öğrenciler biriminin yanı sıra KO-MEK ile bu hassasiyetini adeta taçlandırıyor. Dini Yüksek İhtisas Kurumu’nda eğitim gören 13 yabancı öğrenci için KO-MEK tarafından Türkçe dersleri başlatıldı.

 

KIRGIZ, ÖZBEK, TÜRKMEN, KAZAK VE AFGANLI ÖĞRENCİLER

Dersler, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu’nda ve haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Derslere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan’dan gelen lisans mezunu öğrenciler katılıyor.

 

İLK İŞ ALFABEYİ TANIMAK

Derslerde ilk olarak, alfabe öğretilerek, hece çalışması yaptırılıyor. Ardından yabancı öğrencilerin heceleri birleştirerek kelimeleri ortaya çıkarmaları sağlanıyor. Teknik eğitime eş zamanlı olarak tanışma diyalogları ve hitabet konusunda bilgiler veriliyor. Türkçe eğitimi sırasında ayrıca telaffuz konusuna önem veriliyor.

 

 

 

 

PRATİK ŞART

Türkçe eğitimin kalıcı olabilmesi için ise düzenli çalışma ve tekrarın önemi üzerinde duruluyor. KO-MEK Türkçe eğitiminde bu çerçevede özellikle tanışma ve hitabet konusunda verilen bilgilerin günlük hayatta yabancı öğrenciler tarafından kullanılması isteniyor.

 

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Öte yandan KO-MEK eğitimine katılan yabancı öğrenciler, yabancı bir ülkede yaşarken o ülkenin dilini öğrenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Türkçe’nin dünyanın en güzel lisanları arasında yer aldığına dikkat çeken yabancı öğrenciler, “Bizler, ülkemizden uzakta eğitimimizi daha ileriye taşımak için Kocaeli’ndeyiz. Burada gördüğümüz misafirperverlik sayesinde kendimizi asla yalnız hissetmiyoruz. Bunun yanı sıra bize, KO-MEK vasıtasıyla, bir de Türkçe eğitim fırsatı sunuldu. Bu bizler için çok değerli bir hizmet. Bu nedenle Türkçe eğitim desteğinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

 




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