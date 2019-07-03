KO-MEK'den Ev Becerileri Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen Ev Becerileri Atölyesi faaliyetlerine başladı. Gençler proje sayesinde yaz aylarına renk katarken, bir yandan da ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğreniyor. Ev Becerileri Atölyesinin faaliyetlerinden en fazla memnun olanlar ise anneler. Zira Ev Becerileri Atölyesinde yemek yapmayı, söküğünü dikmeyi öğrenen bir genç, annesinin yüreğine adeta su serpiyor. Anneler “Çocuğum bir gün evden ayrıldığında ne yapar? sendromuna Ev Becerileri Atölyesi sayesinde veda ediyor.

6 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile Kocaeli gençlerine önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak faaliyetlerini yürüten atölyelerde gençlere, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama olmak üzere 6 ayrı branşta eğitim veriliyor.

1236 BAŞVURU

Eğitimlerden yararlanmak üzere 12-22 yaş aralığında 1236 genç başvuruda bulundu. Ev Becerileri Atölyesi Kocaeli’nin 12 ilçesindeki KO-MEK kurs merkezlerinde veriliyor.

KİM KORKAR SÖKÜKTEN, YEMEK PİŞİRMEKTEN

Ev Becerileri Atölyeleri renkli görüntülere sahne oluyor. Özellikle Mutfak ve Temel Dikiş Teknikleri Branşlarında gençler, annelerinin gönlüne su serpecek kazanımlar elde ediyor. Çocukların tahsili için evden ayrılmasının ardından annelerde oluşan “Çocuğum şimdi tek başına kendine nasıl bakar? telaşı bu eğitimlerle adeta tarih oluyor. Gençler, edindikleri pratik mutfak bilgileriyle şahane yemekler yaparken, söküklerini de kimseye ihtiyaç duymadan dikebiliyor.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi’nin faaliyetleri 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek. Atölyeye katılan öğrencilere eğitimin sonunda katılım belgeleri verilecek. Bu öğrenciler istemeleri durumunda kış aylarında atölyede eğitimlerini devam ettirmek amacıyla ilgili KO-MEK kurslarına katılabilecek.



