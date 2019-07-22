KO-MEK’e gel ‘’Pişman’’ olmazsın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, verdiği kaliteli eğitim neticesinde, “işinin eğli” insanların yetişmesine olanak sağlıyor. KO-MEK sertifikası, Kocaeli’nde iş bulma sürecinde en önemli referans değer olarak kabul ediliyor. Pişmaniye branşında eğitim alan KO-MEK kursiyerleri de ellerindeki sertifika sayesinde, kentin pişmaniye firmaları tarafından eleman alımı sırasında öncelikli olarak belirleniyor. Kurs bunun yanı sıra emekli olan insanların adeta en büyük hobisi haline geldi. Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine bu kursa gelen vatandaşlar, “sıkıntı” kelimesini kendi sözlüklerinden çıkartmanın mutluluğunu yaşıyor.

BİLGE ŞEHİR KOCAELİ MARKASI

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilge Şehir Kocaeli değerleri içinde yer alan Pişmaniyeye büyük önem veriyor. Büyükşehir, binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu değerin, gelecek nesillere aktarılması için KO-MEK aracılığıyla önemli atılımlar yaptı. Bünyesinde Pişmaniye Yapımı Kursu açan KO-MEK’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İki yıldır devam eden kurslardan çok sayıda vatandaş yararlanarak pişmaniye yapımını öğrendi.

HEM KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIK HEM İŞ BUL

Kursa katılan gençler bu sayede iş bulma konusunda önemli bir altlık hazırlamış oldu. Son dönemde, Kocaeli’ndeki birçok pişmaniye firması eleman alımı sırasında KO-MEK sertifikasını görmek istiyor. KO-MEK’te pişmaniye yapmayı öğrenmiş olan bir kursiyer rahatlıkla bu firmalarda iş buluyor. Bunun yanı sıra kentin en kıymetli kültürel değerlerinden biri olan pişmaniye, gençler aracılığıyla gelecek nesillere taşınıyor.

EMEKLİLİĞİN KEYFİ KO-MEK’TE YAŞANIR

Öte yandan diğer tüm KO-MEK kurslarında olduğu gibi Pişmaniye Yapımı Kursu da, emeklilerin favorileri arasındaki yerini koruyor. Pişmaniye Yapımı kursuna katılan Yasemin- Mesut Başer çifti, emekliliğin keyfini bir anlamda bu kursta çıkarıyor.

KO-MEK İMDADIMIZA YETİŞTİ

KO-MEK’in, emeklilik döneminde hayatlarına anlam kattığını söyleyen Yasemin Başer, “Eşim de ben de emekliyiz. Evde boşa zaman geçirmek yerine KO-MEK kurslarına katılıyoruz. Uzun zamandan beri de kentimizin simgesi olan pişmaniye yapımını öğrenmek istiyorduk. Haftada iki gün bu kursa geliyoruz. Hem kültürel bir değerimizin yapımını öğreniyoruz hem de büyük bir ailenin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. KO-MEK emeklilik hayatımızda imdadımıza yetişti” dedi.

İŞ YOK, İŞSİZİM DEME KO-MEK’E GEL

Yasemin hanım, gençlere seslenerek, “Bizler emekliliğimizi bu kursta son derece güzel geçiriyoruz. Ancak ben bu kursa gençlerin gelmesini istiyorum. Bu kurs gençler için iyi bir iş imkanı sağlıyor. Gençler ‘işsizim, iş yok” demesin. Devletimiz kredi imkanları sağlıyor. Bunu değerlendirsinler, çünkü bu kurs gençler için önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.

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