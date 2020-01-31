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KO-MEK’in makrome kursu, şık evlerin garantisi

Makrome kursuna katılan hanımlar, ev dekorasyonlarında fark yaratıyor.

KO-MEK'in makrome kursu, şık evlerin garantisi

31 Ocak 2020 Cuma 15:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları tarafından açılan Makrome Kursu, hanımlar tarafından büyük ilgi görüyor. Hanımlar, kurs sayesinde, son dönemde ev dekorasyonlarında tercih edilen makromeyi öğrenerek evlerine farklı bir hava katmanın ayrıcalığını yaşıyor.

 

TEKNİKLERİ İLE ÖĞRETİLİYOR

Makrome Kursu, KO-MEK Derince Kurs Merkezi’nde devam ediyor. Kursa, Kocaelili hanımlar ilgi gösteriyor. Derslerde makrome yapımına ait tüm teknikler, usta öğretici tarafından titizlikle kursiyerlere aktarılıyor. Makromenin son dönemde yeniden beğeni görmesi ise kursa olan ilgiyi arttırıyor.

 

MAKROMEDE SON MODA, DUVAR PANOLARI

Makrome kursunda kursiyerler öncelikle düğüm atma tekniklerini öğreniyor. Düğüm atmayı öğrenen kursiyer daha sonra, anahtarlık, kemer ve cüzdan gibi küçük objelerin yapımına başlıyor. Derslerde ilerleme kaydeden kursiyerler teknik bilgilerini daha büyük objelere yönlendiriyor. Bu aşamada kursiyerler yine son dönemde ev dekorasyonlarında tercih edilen duvar ve kasnak panolarını yapmaya başlıyor.

 

RENKLENDİRMEDEN OLMAZ

Yapılan duvar ve kasnak panoları bununla sınırlı bırakılmıyor. Kursiyerlere kurs içinde yapılan bu ürünleri renklendirme teknikleri öğretiliyor. Makromenin şıklığı ile ortaya çıkan duvar ve kasnak panoları renklerin dahil edilmesi ile daha da güzel bir hal alıyor.

 

MAKROME ÇANTALAR YAZA HAZIR

Hanımlar kursta makromeden çantalar da yapıyor. İpliklerin birbirine geçmesiyle ortaya çıkan makrome çantalar, şimdiden yaz aylarında kullanılmak üzere hazır bekliyor.

 

HANIMLARDAN MAKROME KURSU İÇİN KO-MEK’E TEŞEKKÜR

Kursa katılan hanımlar makrome konusunda, kursta önemli bilgiler öğrendiklerini kaydetti. Makromenin son dönemde yeniden moda olduğuna dikkat çeken hanımlar, “Bu kursta evlerimiz için birbirinden güzel eserler üretiyoruz. Burada hem bir aile sıcaklığında arkadaşlarımız ve hocalarımız ile bir araya geliyoruz, hem de el becerimizi geliştiriyoruz. KO-MEK ve kurslarını hayatımıza katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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