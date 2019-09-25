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KO-MEK’le gelen cesaret, ekmek parası oldu

Kadının gücüne güç katan KO-MEK kursu, istihdama katkının en güzel örneği.

KO-MEK'le gelen cesaret, ekmek parası oldu

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, verdiği eğitimle insanları üreten, emekle ekmek paralarını kazandıran bireyler haline getirmeye devam ediyor. Bugün çok sayıda vatandaş aldıkları KO-MEK eğitimiyle kendi işinin patronu olmanın ya da iş bulmanın ayrıcalığını yaşıyor. Bu güçlü istihdam halkasına kısa süre önce KO-MEK’te Pastacılık Eğitimi alan Kübra Güngör katıldı. Kübra hanım evinde yaptığı pastalarla hem aile ekonomisine hem de ülke istihdamına katkı sunuyor.

 

BAŞARILI KURSİYER

Kübra Güngör, iki sene boyunca KO-MEK Pastacılık Branşında eğitim aldı. Son derece çalışkan ve derslerini aksatmayan bir kursiyer olan Güngör, başarısıyla usta öğreticilerinin takdirini kazandı. KO-MEK’te eğitim gördüğü iki yıl boyunca tek bir hedefi vardı o da bir gün pastacı olabilmek. Başarılı kursiyer eğitiminin sonunda KO-MEK sertifikası almaya hak kazandı. Aldığı sertifikanın kendisine olan kazanımlarını bilen Kübra Hanım, hemen harekete geçti.

 

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ VE BUTİK PASTALAR

Kübra Hanım, KO-MEK eğitimi sayesinde pastacılık konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Evinin mutfağında pastalar yapmaya başlayan KO-MEK kursiyeri, ilk olarak yaptığı ürünleri arkadaş çevresinde tanıttı. Son derece lezzetli ve butik pastalar yapan Kübra Hanım daha sonra bu ürünleri satmaya başladı. Çok sayıda sipariş alan Kübra Hanımın en büyük destekçileri ise minikler. Zira çocuklar birbirinden lezzetli ve kendilerinin hayal dünyasına renk getiren pastaları çok seviyor. Kübra Hanım bu nedenle en fazla siparişi doğum günü pastaları için alıyor.

 

CESARETİMİ KO-MEK’TEN ALDIM

Kübra Güngör, yakaladığı başarının tesadüf olmadığını söyledi. İki yıl boyunca KO-MEK’te Pastacılık Kursu aldığını tekrarlayan Güngör, “KO-MEK’te son derece kaliteli bir eğitim aldım. Pastacılık konusunda bize bilmemiz gereken bütün teknikler öğretildi. Ganaj, krema, butik ve cup keklerin yapımının yanı sıra, pastane poğaçası ve börekler yapmayı öğrendik. Hocalarımız tüm bunları bize gerekli teknikler doğrultusunda gösterdi. Orada öğrendiklerimle bugün çok sevilen ürünler ortaya çıkarıyorum. Ben ilk adımı KO-MEK ile attım ve yine tüm cesaretimi de KO-MEK’ten aldım. Verilen eğitim için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

 

KO-MEK VAR, KİMSE EVİNDE OTURMASIN

KO-MEK’in kendi hayatına önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Kübra Hanım, “Kimse evde boş oturmasın. KO-MEK’te herkese yönelik onlarca branş var. Herkesi bu kurslara katılmaya ve üretmeye davet ediyorum” dedi.

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