KO-MEK’le “Hülya”sı gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, hükümetin istihdam hamlesine, kaliteli eğitiminin ışığında aralıksız destek vermeye devam ediyor. KO-MEK’ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer “vasıflı eleman” özelliğini kazanarak iş buluyor. KO-MEK Patronlar Kervanı’na geçtiğimiz günlerde yine bir kursiyer katıldı. KO-MEK’te iki yıl boyunca Cilt Bakımı ve Kuaförlük branşında eğitim alan Hülya Özcan, “hayalini” gerçekleştirerek, kendi iş yerini açtı. Özellikle evde oturan hanımlara seslenen Özcan, “KO-MEK, bir bayanın kendini geliştirmesi adına çok önemli bir kapı. İnsan, isterse her şeyi başarabiliyor. Buna en güzel örneklerden biri benim” dedi.

KO-MEK’İ REKLAM PANOLARINDAN GÖRDÜ

Hülya Özcan, KO-MEK ile tanışmasının reklam panoları vasıtasıyla olduğunu söyledi. Cilt Bakımı ve Kuaförlük alanında kendini geliştirmek isteyen Hülya Özcan, KO-MEK’te bu branşta kurslar olduğunu öğrendikten sonra hemen kaydını yaptırdı. İki yıl boyunca aralıksız olarak KO-MEK Cilt Bakımı ve Kuaförlük branşına devam eden Özcan, bununla da yetinmeyerek yine KO-MEK’in İşkur ve KOSGEB ile yürüttüğü Girişimcilik Kurslarına katıldı ve sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifikanın anlamının kendisine iş yeri açmak adına önemli bir fırsat olduğunu bilen Hülya Özcan, kısa süre önce de hayalini gerçekleştirdi.

KO-MEK KENDİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK İYİ BİR KAPI

Hülya Özcan, başarı hikâyesinin ardında KO-MEK’in olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada özellikle evde oturan hanımlara seslenen Özcan, “Kadınlar evde oturmasınlar, kendilerini geliştirsinler. KO-MEK, bir bayanın kendini geliştirmesi adına çok önemli bir kapı. Bence herkes gitmeli ve bir şeyler öğrenmeli, çaba sarf etmeli. İnsan eğer isterse her şeyi başarabiliyor. Buna en güzel örneklerden biri de benim” dedi.

KO-MEK AİLESİ AÇILIŞTA HÜLYA HANIMI YALNIZ BIRAKMADI

Hülya Özcan, geçtiğimiz ay, Çenedağ Mah. Çeşme Sok. N 2-2 Derince adresinde kendi adını taşıyan Güzellik Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Özcan’ı bu mutlu gününde KO-MEK Ailesi yalnız bırakmadı. Usta öğreticileri ve kurs arkadaşları açılışa katılarak Hülya Özcan’ın mutluluğuna ortak oldu ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

İLÇE SERGİSİNDE DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Hülya Özcan, Nisan ayında KO-MEK Derince İlçe Sergisi açılışında kursiyerler adına yaptığı konuşmada başarı hikâyesini paylaşmış ve Haziran ayında kendi iş yerini açacağının müjdesini vermişti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’de KO-MEK kursiyerinin iş yeri açılışına katıldı ve kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.