KO-MEK’te “Bal” gibi branş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, branşlarıyla hükümetimizin istihdam hamlesine yönelik desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, yeni dönemde özellikle tarım alanındaki istihdam branşlarına büyük önem veriyor, çiftçiye verilen bu anlamlı destek, hem vatandaşa hem de ülkeye önemli katkı sunuyor. Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaş, bir yandan ekonomisine katkı sunarken diğer yandan doğa içindeki huzur sayesinde ruhuna katkı sunmuş oluyor.

ARICILIK BRANŞINA İLGİ YOĞUN

KO-MEK’in istihdama yönelik tarım branşları arasında Arıcılık son dönemde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Arıcılık, tarım branşları içindeki en kolay uğraşlardan biri olması ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih ediliyor. Zira iyi üretilmiş bir bal asla müşterisiz kalmıyor.

15 YILDA 2 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ EĞİTİM ALDI

Arıcılık Branşı halen Kandıra, Derince, İzmit, Gölcük, Kartepe, Darıca ve Körfez ilçelerindeki kurs merkezlerinde devam ediyor. Arıcılık branşında bu yıl 440 olmak üzere15 yılda toplamda 2 bin 264 kişi ücretsiz olarak eğitim gördü.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM VERİLİYOR

KO-MEK Arıcılık Branşında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Kursiyerler öncelikli olarak teorik eğitimden geçiyor ve bu kapsamda kendilerine Arı Irkları, Türkiye ve Dünyada Arıcılık, Arı Hastalıkları, Ana Arı ve Arıcılıkta kullanılan ekipmanlar öğretiliyor. Ardından sahaya inilerek uygulamalı eğitime geçiliyor.

HER KOVANDAN EN AZ 600 TL GELİR

Arıcılık cazip ekonomik getirisi ile dikkat çekiyor. Bir kovandan yılda yaklaşık 20 kg civarında bal elde ediliyor. Kilosu 30 ile 50 TL arasında değişen baldan böylece her kovan için yaklaşık 600 ile 1000 TL arasında gelire ulaşılıyor.

CEBE İYİ GELDİĞİ GİBİ RUHA DA İYİ GELİYOR

Arıcılık, ekonomik getirisinin yanı sıra insana verdiği ruhsal dinginlik ile de ayrı önem taşıyor. Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaş haftanın en az iki günü doğanın içinde kendisine vakit ayırma şansı yakalıyor. Tarla ya da sermaye istemeyen bu uğraş, söz konusu kolaylıkları nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

KO-MEK’TE TARIM KURSLARI

KO-MEK’te Arıcılık branşının yanı sıra özellikle tarım istihdamına dayalı farklı branşlar yer alıyor. Bunlar arasında Mantar yetiştiriciliği, Fidancılık, Meyve Ağaçlarının Budanması, süt sığırı yetiştiriciliği gibi pek çok branş bulunuyor.

Mantar Yetiştiriciliği Kursu Darıca ve Osman Gazi Kurs Merkezi’nde, Fidan Üretimi Kursu Mevlana Kurs Merkezi’nde halen devam ediyor. Tarımla uğraşmak isteyen ve bu konuda eğitim almak isteyen çok sayıda vatandaş kurslara ilgi gösteriyor.