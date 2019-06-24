KO-MEK'te İş Bulmak İçin Çare Çok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, iş ararken, sürekli kişilerin önüne çıkan vasıflı insan kimliğine, eğitimleriyle destek vermeyi sürdürüyor. Bu nedenle KO-MEK’te birçok alanda istihdam branşı yer alıyor. Bununla yetinmeyen KO-MEK şimdi de Büro Yönetimi ve Sekreterlik çatısı altında İş Organizasyonu Branşı açtı. Branş, yönetim, denetim ve örgütlenme gibi işletme yapısındaki alanlarda vatandaşlara eğitim veriyor.



YENİMAHALLE KURS MERKEZİNDE BAŞLADI

İş Organizasyonu Branşı Yenimahalle Kurs Merkezi’nde başladı. Perşembe ve Cuma günleri eğitimlerin verildiği branş, talep gelen diğer kurs merkezlerinde devam edecek.



NELER ÖĞRETİLİYOR?

KO-MEK İş Organizasyonu Branşında vatandaşlara iş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılıyor. Eğitimi alan vatandaşlar yönetim anlayışını en az hata ile kavrayabilecek. Çeşitli alanlarda hatasız planlama yapma kabiliyetine sahip olacak. Doğru örgütlenme tanımları yapabilme konusunda beceri sahibi olacak olan kursiyerler birimlerarası yöneltme kavramını doğru yorumlayabilecek ve iş hayatında denetlemenin yararını öğrenecek.



KAPSAMLI EĞİTİM

Kurs kapsamında ayrıca Yönetim ve Yöneticinin Tanımı, Yönetim ve Organizasyon İlişkisi, Yönetici Özellikleri ve Farklı Sektör ve İşletmelerdeki Yönetim Modelleri konuları ele alınıyor. İş Organizasyonu’nun önemli bir alt başlığı olan Planlama ile işletmenin amaçlarına uygun şekilde kimlerin hangi işlerde görev alacaklarının ve aralarındaki iş ilişkisinin belirlenmesini sağlayan Örgütlenme Yapısı da eğitim kapsamında kursiyerlere aktarılacak.



İŞ BULMA ALANLARI

İş Organizasyonu Branşını bitiren bir kursiyer başta sekreterlik olmak üzere, danışma görevlisi, yönetici asistanlığı ve organizasyon işlerinde “vasıflı insan” kimliği ile iş bulma imkânına sahip oluyor.