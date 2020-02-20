KO-MEK’te Osmanlı Türkçesi öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda branş açmayı sürdürüyor. Bu kapsamda açılan Osmanlı Türkçesi derslerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Derslerde, Osmanlı Türkçesinin genel özellikleri, metinlerinin okunması, Osmanlı Türkçe alfabesinin tanıtılması konuları öğretiliyor.

HER YAŞTAN VATANDAŞ İLGİ GÖSTERİYOR

Osmanlı Türkçesi Dersleri, KO-MEK’in Mevlana ve Gölcük Kurs Merkezi’nde devam ediyor. Kursa her yaştan vatandaş ilgi gösteriyor.

İLK DERS ALFABE

Derslerde öncelikli olarak Osmanlı Türkçesi Alfabesi öğretiliyor. Bu kapsamda alfabenin en zor ve en detaylı harflerinden olan “kef” harfi üzerinde detaylı olarak duruluyor. Zira bu harf, Osmanlı Türkçesinde birkaç harfe karşılık geliyor.

KELİMELERİN ORİJİNALİ ÖĞRETİLİYOR

Bunun ardından Osmanlı Türkçesi ile yazılan metinlerin Latin harfleriyle transkripsiyonu öğretilerek kelimelerin anlamı açıklanıyor. Derslerde ayrıca, Türkçe kelimelerin Osmanlı Türkçesi Alfabesi ile orijinali öğretiliyor. Kursiyerlere dersler ilerledikçe kolay metinler üzerinde okuma egzersizleri yaptırılıyor. Haftada 8 saat süren derslerde ayrıca Osmanlı Türkçesinde yer alan tamlamalara da yer veriliyor.

MEHMET AKİF’İN SAFAHAT’INI ORİJİNALİNDEN OKUYORLAR

Öte yandan derslere olan ilgi Osmanlı Türkçesi ile yazılan metinlerin giderek daha iyi bir şekilde okunmasına vesile oluyor. Osmanlı Türkçesine ilgili olan çok sayıda kursiyer, usta öğreticinin desteği ile bir üst seviyeye ulaşmayı başarıyor. Bu kursiyerler, Milli Şairimiz Mehmet Akif’in en önemli eseri olan “Safahat’ı orijinalinden okuyabiliyor.

“GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZLE BAĞLANTI KURABİLİYORUZ”

KO-MEK’in açtığı Osmanlı Türkçesi branşı bir anlamda geçmiş ve gelecek arasında önemli bir bağlantı kurulmasını sağlıyor. Kursa katılan kursiyerler Osmanlı Türkçesi ile başta Türk tarihi olmak üzere birçok önemli edebi eseri okuyabilme şansına kavuşacaklarının altını çizdi. Kursiyerler, bu önemli branşı açan KO-MEK’e teşekkür etti.